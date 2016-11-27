Александр Кокорин: О «Спартаке» уже будем думать во втором круге
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о причинах поражения от «Краснодара» в матче 15-го тура премьер-лиги (1:2).
- Что случилось? Почему не удалось одержать победу?
- Случилось... Тяжело сказать. Будем разбираться. Наверное, концентрацию в последние две минуты не хватило.
- По игре казалось, что будет нулевая ничья.
- Да, игра, скажем так, не яркая. Хорошо, что забили в конце. Но потом расслабились
- Играть вторым номером было установкой тренера?
- Установка была другая. Просто усталость накапливается, многие травмированы. Поэтому знали, что будет тяжелая игра. На контратаках было легче играть.
- Сколько сил осталось?
- Тяжело сказать.
- Отставание от «Спартака» на шесть очков критическое?
- Наверное, далеко думать. Полчемпионата впереди. Осталось две последние тяжелые игры, которые нужно выиграть. А о «Спартаке» уже будем думать во втором круге.
- Что скажете об игре «Краснодара»?
- О «Краснодаре» пусть говорят краснодарские игроки. Хорошая команда, показывают хороший футбол.
- Второе место - заслуженное или чего-то не хватило?
- Учитывая, что сами отдали очки... Могли бы делить первое место со «Спартаком».
- Кержакова поздравили?
- К сожалению, не до этого было. Все расстроились, отдались на все сто процентов. Вы видели, что в конце произошло. Сейчас не до этого.
- Есть ощущение, к «Спартаку» фортуна лицом поворачивается, а к «Зениту» не совсем.
- Фортуну нужно заслужить. Будем исправляться и догонять, - передает слова Кокорина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Матч
Голы
Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба
Предупреждения:
Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция