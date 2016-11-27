Александр Кокорин: О «Спартаке» уже будем думать во втором круге

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о причинах поражения от «Краснодара» в матче 15-го тура премьер-лиги (1:2).

- Что случилось? Почему не удалось одержать победу?

- Случилось... Тяжело сказать. Будем разбираться. Наверное, концентрацию в последние две минуты не хватило.

- По игре казалось, что будет нулевая ничья.

- Да, игра, скажем так, не яркая. Хорошо, что забили в конце. Но потом расслабились

- Играть вторым номером было установкой тренера?

- Установка была другая. Просто усталость накапливается, многие травмированы. Поэтому знали, что будет тяжелая игра. На контратаках было легче играть.

- Сколько сил осталось?

- Тяжело сказать.



- Отставание от «Спартака» на шесть очков критическое?

- Наверное, далеко думать. Полчемпионата впереди. Осталось две последние тяжелые игры, которые нужно выиграть. А о «Спартаке» уже будем думать во втором круге.



- Что скажете об игре «Краснодара»?

- О «Краснодаре» пусть говорят краснодарские игроки. Хорошая команда, показывают хороший футбол.



- Второе место - заслуженное или чего-то не хватило?

- Учитывая, что сами отдали очки... Могли бы делить первое место со «Спартаком».



- Кержакова поздравили?

- К сожалению, не до этого было. Все расстроились, отдались на все сто процентов. Вы видели, что в конце произошло. Сейчас не до этого.



- Есть ощущение, к «Спартаку» фортуна лицом поворачивается, а к «Зениту» не совсем.

- Фортуну нужно заслужить. Будем исправляться и догонять, - передает слова Кокорина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».