Антон Бабиков: Все будет хорошо. Естественно, мы будем прибавлять
Российский биатлонист Антон Бабиков поделился впечатлениями
после супермикста на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Напомним, что он
занял восьмое место, выступая за сборную России.
«Пока, конечно, еще не лучшие кондиции. На первом
этапе допустил несколько обидных штрафов просто из-за нервозности, несмотря на
то, что перед стартом был в комфортном состоянии. На второй передаче получилось
уже чисто сработать на огневом рубеже. Ногами, конечно, было трудно с
Но для первой гонки сезона
я думаю, все в порядке. Я думаю, что все будет хорошо, и мы, естественно, будем
прибавлять», - цитирует Бабикова официальный сайт СБР.
В паре с Бабиковым в этой
гонке выступала Светлана Слепцова. Напомним, победу одержала сборная Франции,
за которую выступали Мартен Фуркад и Мари Дорен Абер.
Кубок мира по биатлону. Эстерсунд (Швеция)
Супермикст
1.
Франция (Мари Дорен Абер, Мартен Фуркад)
2.
Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер) + 16,0 (0+6)
3.
Германия (Франциска Пройсс, Эрик Лессер) + 25,2 (0+5)...