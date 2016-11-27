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Антон Бабиков: Все будет хорошо. Естественно, мы будем прибавлять

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Российский биатлонист Антон Бабиков поделился впечатлениями после супермикста на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Напомним, что он занял восьмое место, выступая за сборную России.

«Пока, конечно, еще не лучшие кондиции. На первом этапе допустил несколько обидных штрафов просто из-за нервозности, несмотря на то, что перед стартом был в комфортном состоянии. На второй передаче получилось уже чисто сработать на огневом рубеже. Ногами, конечно, было трудно с кем-то сравниваться, потому что все чуть-чуть разбежались.

Но для первой гонки сезона я думаю, все в порядке. Я думаю, что все будет хорошо, и мы, естественно, будем прибавлять», - цитирует Бабикова официальный сайт СБР.

В паре с Бабиковым в этой гонке выступала Светлана Слепцова. Напомним, победу одержала сборная Франции, за которую выступали Мартен Фуркад и Мари Дорен Абер.

Кубок мира по биатлону. Эстерсунд (Швеция)

Супермикст

1. Франция (Мари Дорен Абер, Мартен Фуркад) 35,43,5 (0+4) 

2. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер) + 16,0 (0+6)

3. Германия (Франциска Пройсс, Эрик Лессер) + 25,2 (0+5)...

8. Россия (Светлана Слепцова, Антон Бабиков) + 1.59,8 (1+9)

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