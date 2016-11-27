Мирча Луческу: Допущенные ошибки мы разбирали перед матчем

Главный тренер «Зенита» после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 15-го тура Премьер-Лиги призвал не винить Юрия Лодыгина.

- Мы имели преимущество по моментам, которые должны были реализовать. Но не хватало последнего паса. В защите перекрывали зоны, не давая «Краснодару» пространства. А потом… Может, расслабленность произошла. У нас такое не первый раз, вспомнить хотя бы игры с «Анжи» и «Тереком». Обидно, что ошибки допустили опытные игроки. Нужно оставлять концентрацию на последние минуты. Эти ошибки мы разбирали на теории перед матчем. Когда идет передача в штрафную площадь, нельзя пустить к ней игроков «Краснодара», которые резко врываются в зону. Кришито в первом эпизоде мог выбить мяч. Во втором должен был играть Лодыгин. Но он выбил в зону, которую не контролировал, зато там был Окриашвили. Он и забил. Что ж, вемпионате пока шесть равных команд. Многие будут терять очки. Правда, так легко, как отдаем их мы, не делает никто. Это невезение. Будем надеяться, что удача к нам вернется.

- Вы видели матч «Краснодара» с «Зальцбургом». Сегодня «быки» вас удивили?

- «Зальцбург» только во второй половине мог забивать дважды. Сегодня была большая разнице в игре краснодарцев по сравнению с тем матчем. В игре с нами хозяева играли более мотивировано.

- «Краснодар» способен бороться за чемпионство?

- С таким стадионом и такой поддержкой, которая оказывает давление даже на судей, возможно. Я думаю, это большое преимущество для команды.



- Почему вы заменили Жиркова?

- Он сильно устал. Мы поменяли игроков, но проморгали удачу.



- После такой игры вы верите в Лодыгина?

- Не хочу говорить о конкретных игроках. Перед матчем мы поменяли почти всю оборону. Сложно наладить действия между футболистами, которые редко участвуют в матчах. Правда, мне непонятно, почему опытные игроки допускают такие ошибки, как сегодня. 90 минут мы справлялись с атакой хозяев, а потом взяли и расслабились. Но атакой я доволен.



