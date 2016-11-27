«Шахтер» обыграл «Днепр» благодаря дублю Коваленко и продолжает лидировать в чемпионате Украины
Матч 16-го тура чемпионата Украины между «Днепром» и «Шахтером»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Шахтера».
Дубль в составе победителей сделал Виктор Коваленко. При
этом у «горняков» пенальти не реализовал Марлос.
«Шахтер» набрал 44 очка и продолжает лидировать в чемпионате
Украины. У «Днепра» из-за очкового штрафа только восемь пунктов и 11-е место.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
16-й тур
Матч
Голы
Коваленко 36 (0:1). Коваленко 40 (0:2).
Состав
Днепр: Лунин, Влад, Лучкевич (Пико, 76), Адамюк, Сваток, Лопыренок, Ротань (Чеберко, 68), Политыло, Кравченко, Кожушко (Довбик, 65), Лунев
Шахтер: Пятов, Бутко, Ракицкий (Ордец, 90), Исмаили, Кучер, Марлос, Степаненко, Коваленко (Борячук, 79), Фред, Тайсон, Эдуардо (Дентиньо, 69)
Незабитые пенальти
Марлос (Шахтер), 22
Судья:
Николай Балакин (Украина)
Место и дата
27 ноября 20:30, Днепр-Арена, Текстовая трансляция