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«Шахтер» обыграл «Днепр» благодаря дублю Коваленко и продолжает лидировать в чемпионате Украины

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 16-го тура чемпионата Украины между «Днепром» и «Шахтером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Шахтера».

Дубль в составе победителей сделал Виктор Коваленко. При этом у «горняков» пенальти не реализовал Марлос.

«Шахтер» набрал 44 очка и продолжает лидировать в чемпионате Украины. У «Днепра» из-за очкового штрафа только восемь пунктов и 11-е место.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

16-й тур

Матч

Днепр - Шахтер - 0:2 (0:2)

Голы

Коваленко 36 (0:1). Коваленко 40 (0:2).

Состав

Днепр: Лунин, Влад, Лучкевич (Пико, 76), Адамюк, Сваток, Лопыренок, Ротань (Чеберко, 68), Политыло, Кравченко, Кожушко (Довбик, 65), Лунев

Шахтер: Пятов, Бутко, Ракицкий (Ордец, 90), Исмаили, Кучер, Марлос, Степаненко, Коваленко (Борячук, 79), Фред, Тайсон, Эдуардо (Дентиньо, 69)

Незабитые пенальти

Марлос (Шахтер), 22

Судья:

Николай Балакин (Украина)

Место и дата

27 ноября 20:30, Днепр-Арена, Текстовая трансляция


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