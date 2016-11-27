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Караваев помог «Спарте» победить «Градец Кралове»

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«Спарта» одержала победу в матче 15-го тура высшей лиги Чехии с «Градец Кралове» (2:1).

Российский защитник Вячеслав Караваев провел за «Спарту» все 90 минут. Эта игра стала для 21-летнего игрока обороны 12-й в чемпионате.

«Спарта» набрала 29 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре 3 декабря «Спарта» сыграет с «Теплице».

Чемпионат Чехии

15-й тур

«Градец Кралове» – «Спарта» – 1:2 (0:1)

Голы: Малински, 59 – Юлиш, 13. Пулкраб, 56.

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