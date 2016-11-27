Игорь Шалимов: Лучше побеждать спокойнее, чем так, как сегодня

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 15-го тура премьер-лиги.

– Игра была равная. Думаю, такой развязки не ожидал никто. Казалось, что матч идет до первого гола. Мы к этому готовились, изучив последние встречи «Зенита». Думали, что гости не в лучшем состоянии. Но они берут свое за счет класса игроков, как было и сегодня. С другой стороны, когда мы владели мячом, они не ставили нас в такое положение, как «Зальцбург». Правда, моментов мы создали все равно немного. Смолов мог забить - спас Лодыгин. Но мы выиграли, и мы счастливы.

- Есть ли у Быстрова шансы на место в основном составе?

- Володя – профессионал. Он упорно тренируется, всегда старается помочь команде. Но мы не говорим по персоналиям.

– Что дают тренеру такие концовки, как сегодня?

– Положительные эмоции (улыбается). С «Уралом» мы выиграли, уверенно забивая один мяч за другим. А здесь – только эмоции, которые идут на пользу. Но лучше побеждать спокойнее.

– «Краснодар» не первую игру спасает в концовке матча. Почему?

– Это не объяснить. В случае с первым голом мы сыграли так, что Енджейчик навесил прямо в голову Гранквисту, а тот сбросил мяч Измайлову. Хотя с «Ростовом», когда мы тоже вытащили матч в концовке, играли низом.

– Что случилось с Газинским?

– Думаю, у него перелом носа. Это был наглейший поступок – удар локтем со стороны Гарсии. Это же пенальти, красная карточка. Думаю, судья просто не увидел эпизода.

– «Краснодар» лихорадило в начале сезона, но сейчас команда занимает третье место. Борьба за чемпионство есть в ваших планах?

– Лихорадило наших игроков, а сам клуб никогда не лихорадит. Мы спокойно идем вперед, тренируемся, работаем. Заслуга футболистов большая. Они делают все, чтобы правильно восстановиться, подойти к играм.