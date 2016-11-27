Андрей Синицын: Когда Окриашвили бил, думал: «Просто попади!»
Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в матче 15-го тура РФПЛ (2:1).
- Гол раскрепостил нас. Уже некуда было отступать, потому что нас не устраивало поражение. Пришлось играть впереди, «Зенит» имел погрешности в обороне.
- Показалось, что в момент гола «Зенита» было нарушение.
- Мне тяжело судить, можно сейчас наговорить. Скажу, что были и другие моменты, на которые надо обратить внимание. Травма Газинского - судья не заметил, да еще и показал от ворот. Пусть компетентные органы разбираются.
- Было неожиданностью, что выйдете в стартовом составе?
- Я начал готовиться за три часа до матча, понимал, что, возможно, буду играть. Когда приехали на стадион, сказали об этом. Первые минуты было волнение. И соперник квалифицированный, родные трибуны. Но спасибо ребятам, что дали мне справиться с эмоциями.
- Согласны, что «Зенит» сейчас не играет в полную силу?
- И мы не на топе сейчас. «Спартак» красиво ушел из всех турниров, все ими восхищаются, какие молодцы. Нам тяжело, потому что мы играем почти на десять матчей больше. Нам реально тяжелее.
- Как с вашей позиции смотрелся гол Окриашвили?
- У меня время остановилось (смеется). Думал: «Просто попади!» В раздевалке поздравили, он сказал, что его вся Грузия поздравила (улыбается).
- «Краснодар» будет бороться за золото?
- Будем стремиться занять место как можно выше, а как получится - на усмотрение всевышнего, - передает слова Синицына корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Краснодар» выиграл у «Зенита» со счетом 2:1. На гол Артема Дзюбы, забитый на 86-й минуте, подопечные Игоря Шалимова ответили мячами Марата Измайлова и Торнике Окриашвили в добавленное ко второму тайму время.
Набрав 27 очков, краснодарцы вышли на третье место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые остались на второй позиции, имея в активе 31 очко и шестиочковое отставание от лидера РФПЛ «Спартака».
В 16-м туре «Зенит» примет на «Петровском» «Уфу», матч состоится 30 ноября. «Краснодар» 1 декабря встретится в Грозном с «Тереком».
Матч
Голы
Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба
Предупреждения:
Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция