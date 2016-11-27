Московское «Динамо» сыграло вничью с «Спортингом» и не сумело выйти в «Финал четырех» Кубка УЕФА

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«Динамо» разгромило «Газпром-Югру» в первом матче финала чемпионата России по мини-футболу Первый матч финала плей-офф чемпионата России по мини-футболу между московским «Динамо» и «Газпром-Югрой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:1 в пользу «Динамо».

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