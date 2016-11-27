Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Крылья Советов3 : 0Томь
Биатлон  Смешанная эстафета
Биатлон  Супермикст
Футбол  Ростов2 : 0Анжи
Футбол  Краснодар2 : 1Зенит
Футбол  Днепр0 : 2Шахтер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Спортингом» и не сумело выйти в «Финал четырех» Кубка УЕФА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч группы D Элитного раунда Кубка УЕФА между московским «Динамо» и лиссабонским «Спортингом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 3:3.

В составе динамовцев отличились Сирило, Фукин и Фернандиньо. Обе команды набрали по семь очков. По дополнительным показателям «Спортинг» стал первым в группе, а «Динамо» заняло второе место. В «Финал четырех» выходят только победители групп. Напомним, что ранее туда пробился другой российский клуб «Газпром-Югра».

Кубок УЕФА. Элитный раунд

Группа D

6-й тур

«Динамо» (Москва, Россия) – «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) – 3:3

Голы: Сирило, 9, Фукин, 10, Фернандиньо, 35 – Матуш, 6, Диого, 23, Кавинато, 27

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Фернандиньо: Матч с «Норильским Никелем» будет настоящейНападающий «Динамо» Фернандиньо поделился ожиданиями о предстоящем матче восьмого тура Суперлиги с «Норильским никелем». Эта игра пройдет 16 ноября в Щелково.Темур Алекберов: У «Динамо» сейчас сложный периодГлавный тренер подмосковного «Динамо» Темур Алекберов после поражения своей команды от «Газпрома-Югры» во втором матче шестого тура чемпионата России посетовал на кадровые проблемы.Кака: Первый тайм против «Динамо» отыграли просто ужасноГлавный тренер «Газпрома-Югры» Кака после победы своей команды над подмосковным «Динамо» во втором матче шестого тура чемпионата России выразил недовольство от игры подопечных в первом тайме.Кака: Победа над «Динамо» - полностью заслуга футболистовГлавный тренер «Газпрома-Югры» Кака после победы своей команды над подмосковным «Динамо» в матче шестого тура чемпионата России похвалил своих подопечных за дисциплинированную игру.Подмосковное «Динамо» уступило «Газпрому-Югре»Подмосковное «Динамо» проиграло на своей площадке «Газпрому-Югре» из Югорска в матче шестого тура чемпионата России по мини-футболу.Главный тренер «Дины» Бесик Зоидзе: В Югорске на меня не обиделисьГлавный тренер «Дины» Бесик Зоидзе: В Югорске на меня не обиделисьОткровение тура – успешный дебют Бесика Зоидзе в качестве главного тренера «Дины». Добыть четыре очка в Югорске – редкое явление.Зоидзе творит сенсациюЗоидзе творит сенсациюСтартовал очередной чемпионат России по мини-футболу.Защитники «Динамо» Ари и Бурков поменяли игровые номераЗащитники «Динамо» Денис Бурков и Ари в новом сезоне будут выступать под другими номерами.Матч за Суперкубок России пройдет в ЩелковоМатч за первый Суперкубок России по мини-футболу 2016 года между подмосковным «Динамо» и югорским «Газпромом-ЮГРА» состоится в Щелково. Игра пройдет в УСК «Подмосковье».«Динамо» вернулось домой после Межконтинентального кубкаМосковское «Динамо» вернулось домой после Межконтинентального кубка. Турнир проходил в Дохе (Катар).«Динамо» обыграло «Газпром-Югру» и стало чемпионом РоссииПодмосковное «Динамо» обыграло сегодня в Щелково «Газпром-Югру» (5:2 О.Т) в пятом, решающем матче финала плей-офф суперлиги и стало чемпионом России.Кака: В пятом матче с «Динамо» сильнее окажется тот, кто сможет быстрее восстановитьсяГлавный тренер «Газпром-Югры» Кака поделился впечатлениями после четвертого матча финальной серии плей-офф чемпионата России против «Динамо». Напомним, что его команда одержала победу (3:3, по пенальти – 4:3).Темур Алекберов: Перед серией с «Газпром-Югрой» предполагали, что будет пятый матчГлавный тренер «Динамо» Темур Алекберов поделился впечатлениями после четвертого матча финальной серии чемпионата против «Газпром-Югры». Напомним, что его команда проиграла (3:3, по пенальти – 3:4).«Газпром-Югра» обыграла «Динамо», чемпион России определится в пятом матчеЧетвертый матч финальной серии чемпионата России по мини-футболу между «Газпром-Югрой» и «Динамо» завершился победой хозяев в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершились вничью – 3:3.«Газпром-Югра» сократила счет в серии с «Динамо»«Газпром-Югра» сегодня дома обыграла подмосковное «Динамо» (2:0) в третьем матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу.«Динамо» обыграло «Газпром-Югру» по пенальти и увеличило преимущество в финальной серииВторой матч финальной серии плей-офф чемпионата России между «Динамо» и «Газпром-Юргой» завершился победой хозяев в серии пенальти. Основное время завершилось вничью – 4:4.«Динамо» одолело «Газпром-Югру» и во втором матче серииПодмосковное «Динамо» обыграло «Газпром-Югру» во втором матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу, взяв верх в серии пенальти.«Динамо» разгромило «Газпром-Югру» в первом матче финала чемпионата России по мини-футболуПервый матч финала плей-офф чемпионата России по мини-футболу между московским «Динамо» и «Газпром-Югрой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:1 в пользу «Динамо».Кака: Уверен в своих футболистах, они отдадут все силы для победы над «Динамо»Главный тренер «Газпром-Югры» Кака поделился ожиданиями от финала плей-офф Суперлиги против «Динамо».Темур Алекберов: Выход «Динамо» в финал – нормальное явление, это не успехГлавный тренер «Динамо» Темур Алекберов поделился ожиданиями от финала плей-офф Суперлиги против «Газпром-Югры».

Динамо
Динамокалендарьстатистика

Cпецпредложение