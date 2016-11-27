Московское «Динамо» сыграло вничью с «Спортингом» и не сумело выйти в «Финал четырех» Кубка УЕФА
Матч группы D Элитного
раунда Кубка УЕФА между
московским «Динамо» и лиссабонским «Спортингом» завершился вничью. Итоговый счет
матча – 3:3.
В составе динамовцев отличились Сирило, Фукин и
Фернандиньо. Обе команды набрали по семь очков. По дополнительным показателям «Спортинг»
стал первым в группе, а «Динамо» заняло второе место. В «Финал четырех» выходят
только победители групп. Напомним, что ранее туда пробился другой российский
клуб «Газпром-Югра».
Кубок УЕФА. Элитный раунд
Группа D
6-й тур
«Динамо» (Москва, Россия)
– «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) – 3:3
Голы: Сирило, 9, Фукин,
10, Фернандиньо, 35 – Матуш, 6, Диого, 23, Кавинато, 27
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