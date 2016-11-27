«Сельта» обыграла «Гранаду»
Матч 13-го тура
чемпионата Испании между «Сельтой» и «Гранадой» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Сельты».
В составе победителей
отличились Яго Аспас, Тео Бонгонда и Папе Шейк. Единственный мяч у «Гранады»
забил Артем Кравец.
«Сельта» набрала 20 очков
и занимает девятое место. У «Гранады» пять очков и последнее, 20-е место.
Чемпионат Испании.
Примера
13-й тур
Матч
Голы
Аспас 23 (1:0). Бонгонда 39 (2:0). Кравец 87 (2:1). Диоп Гуйе 90 (3:1).
Состав
Сельта: Бланко, Кастро, Васс (Сенье, 82), Ронкалья, Кабрал, Фонтас, Радойя, Диас М., Аспас (Диоп Гуйе, 86), Бонгонда, Росси (Гуидетти, 70)
Гранада: Очоа, Табану (Буэно, 65), Фулкьер, Сонье, Ломбан, Везу, Карсела-Гонсалес, Перейра (Ацили, 57), Сампер, Агбо (Понсе, 72), Кравец
Предупреждения:
нет - Перейра, 34; Сампер, 41; Табану, 62
Судья:
Даниэль Трухильо (Испания)
Место и дата
27 ноября 20:30, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция