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«Сельта» обыграла «Гранаду»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 13-го тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Гранадой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Сельты».

В составе победителей отличились Яго Аспас, Тео Бонгонда и Папе Шейк. Единственный мяч у «Гранады» забил Артем Кравец.

«Сельта» набрала 20 очков и занимает девятое место. У «Гранады» пять очков и последнее, 20-е место.

Чемпионат Испании. Примера

13-й тур

Матч

Сельта - Гранада - 3:1 (2:0)

Голы

Аспас 23 (1:0). Бонгонда 39 (2:0). Кравец 87 (2:1). Диоп Гуйе 90 (3:1).

Состав

Сельта: Бланко, Кастро, Васс (Сенье, 82), Ронкалья, Кабрал, Фонтас, Радойя, Диас М., Аспас (Диоп Гуйе, 86), Бонгонда, Росси (Гуидетти, 70)

Гранада: Очоа, Табану (Буэно, 65), Фулкьер, Сонье, Ломбан, Везу, Карсела-Гонсалес, Перейра (Ацили, 57), Сампер, Агбо (Понсе, 72), Кравец

Предупреждения:

нет - Перейра, 34; Сампер, 41; Табану, 62

Судья:

Даниэль Трухильо (Испания)

Место и дата

27 ноября 20:30, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция


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