Россия проиграла Норвегии в «Золотой лиге» и заняла третье место
Женская сборная
России по гандболу проиграла Норвегии (26:28) в заключительном матче «Золотой
лиги» в Норвегии.
По четыре гола в составе российской команды забили Анна Вяхирева и Антонина Скоробогатченко.
Таким образом, сборная России заняла третье место, одержав одну победу в трех матчах.
Ставангер (Норвегия)
«Золотая лига»
3-й тур
Норвегия – Россия –
28:26 (15:14)
Россия: Калинина, Уткина, Трусова; Вяхирева (4), Скоробогатченко (4), Макеева (3), В. Жилинскайте (3), Дмитриева (2), Малашенко (2), Сабирова (2), Судакова (2), Кузнецова (1), Сень (1), Ведехина (1), Самохина (1).
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