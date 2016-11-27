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Состав сборной России на шведский этап сформирован полностью

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб сборной России по биатлону полностью сформировал состав команды на первый этап Кубка мира, который стартовал в шведском Эстерсунде.

Последними в мужскую сборную были включены Дмитрий Малышко и Матвей Елисеев, а в женскую – Екатерина Шумилова и Анастасия Загоруйко. Все попали в первую команду благодаря удачному выступлению в спринтерских гонках Кубка IBU в Бейтоштолене.

Ранее тренеры включили в состав Антона Шипулина, Антона Бабикова, Евгения Гараничева, Максима Цветкова, Юрия Шопина, Татьяну Акимову, Светлану Слепцову, Ольгу Подчуфарову, Екатерину Глазырину. Всего семь человек у мужчин и шесть – у женщин.

После смешанной эстафеты и супермикста, которые состоялись 27 ноября, на этапе в Эстерсунде пройдут два выходных дня, а 30 ноября соревнования возобновятся женской индивидуальной гонкой.


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