Андреас Гранквист: Рефери сказал, что не видел удара локтем у Гарсии
Капитан «Краснодара» Андреас Гранквист поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в матче 15-го тура РФПЛ (2:1) и рассказал о состоянии Юрия Газинского.
- Мы были разочарованы после ничьи с «Зальцбургом», потому что не сыграли на своем уровне. К «Зениту» мы подходили полностью сконцентрированными. Мы контролировали ход игры, у «Зенит» был один момент в первом тайме, еще один - во втором, они его и реализовали. Мы продолжали играть, нам повезло сравнять счет, а потом был фантастический победный гол. Это очень важная победа для нас. Мы очень довольны.
- Что с Юрием Газинским?
- Все нормально, думаю, там был удар локтем. Рефери сказал, что ничего не видел. Такие вещи случаются, ничего хорошего в них нет. Юра чувствует себя хорошо, но думаю, у него сломан нос. Надеюсь, он быстро поправится и будет готов к следующим играм, - передает слова Гранквиста корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, Газинский был заменен на 83-й минуте. Полузащитник в борьбе с Хави Гарсией получил удар в голову локтем.
Матч
Голы
Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба
Предупреждения:
Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция