Андреас Гранквист: Рефери сказал, что не видел удара локтем у Гарсии

Капитан «Краснодара» Андреас Гранквист поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в матче 15-го тура РФПЛ (2:1) и рассказал о состоянии Юрия Газинского.

- Мы были разочарованы после ничьи с «Зальцбургом», потому что не сыграли на своем уровне. К «Зениту» мы подходили полностью сконцентрированными. Мы контролировали ход игры, у «Зенит» был один момент в первом тайме, еще один - во втором, они его и реализовали. Мы продолжали играть, нам повезло сравнять счет, а потом был фантастический победный гол. Это очень важная победа для нас. Мы очень довольны.

- Что с Юрием Газинским?

- Все нормально, думаю, там был удар локтем. Рефери сказал, что ничего не видел. Такие вещи случаются, ничего хорошего в них нет. Юра чувствует себя хорошо, но думаю, у него сломан нос. Надеюсь, он быстро поправится и будет готов к следующим играм, - передает слова Гранквиста корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Газинский был заменен на 83-й минуте. Полузащитник в борьбе с Хави Гарсией получил удар в голову локтем.