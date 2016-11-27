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Александр Тихонов: Шипулину с его опытом такие ошибки не годятся совсем

Источник:  Р-СпортКомментарии

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление Антона Шипулина на четвертом этапе смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

После второй стрельбы Шипулин поднялся на третье место, но пропустил итальянца Доминика Виндиша в финишном створе.

«Зарубежные звезды сегодня показали сами себя. Я смотрел лыжные гонки, когда Шипулин бежал перед сезоном, и по движению выглядело так, что он перегружен. Сегодня он поступил абсолютно безграмотно, зачем он тащил весь последний круг конкурента за своими плечами? Попытался в середине финишного круга ускориться, думал сбросить соперника, но тот удержался, и на финише Антон был не тот совсем. Упустили бронзу. Я считаю, что Антону с его опытом и в его возрасте такие ошибки не годятся совсем», – приводит «Р-Спорт» слова Тихонова.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию смешанной эстафеты

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