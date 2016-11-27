Торнике Окриашвили: Перед матчем с «Зенитом» тренер мне сказал «Окри, сегодня надо уже забить»

Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили сказал, что перед матчем 15-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:1) главный тренер команды Игорь Шалимов попросил его забить гол.

Торнике Окриашвили: «Перед игрой тренер мне сказал «Окри, сегодня надо уже забить»#КраснодарЗенит — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 27 ноября 2016 г.

«Перед игрой тренер мне сказал «Окри, сегодня надо уже забить», - приводит слова Окриашвили официальный твиттер «Краснодара». Напомним, что именно Окриашвили забил победный мяч.

Все голы были забиты в конце второго тайма. На 86-й минуте отличился Артем Дзюба. На второй добавленной минуте счет сравнял Марат Измайлов, а спустя две минуты ударом через себя гол забил Торнике Окриашвили.

Имея в активе 31 очко, подопечные Мирчи Луческу продолжают занимать второе место в турнирной таблице и отстают от «Спартака» на шесть очков. Для сине-бело-голубых это второе поражение в чемпионате. «Краснодар», набрав 27 очков, вышел с шестой позиции на третью.

В 16-м туре «Зенит» примет на «Петровском» «Уфу», матч состоится 30 ноября. «Краснодар» 1 декабря встретится в Грозном с «Тереком».