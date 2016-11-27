Торнике Окриашвили: Перед матчем с «Зенитом» тренер мне сказал «Окри, сегодня надо уже забить»
Полузащитник
«Краснодара» Торнике Окриашвили сказал, что перед матчем 15-го тура чемпионата
России против «Зенита» (2:1) главный тренер команды Игорь Шалимов попросил его
забить гол.
Торнике Окриашвили: «Перед игрой тренер мне сказал «Окри, сегодня надо уже забить»#КраснодарЗенит— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 27 ноября 2016 г.
«Перед
игрой тренер мне сказал «Окри, сегодня надо уже забить», - приводит слова
Окриашвили официальный твиттер «Краснодара». Напомним, что именно Окриашвили
забил победный мяч.
Все голы были забиты в конце второго тайма. На 86-й минуте
отличился Артем Дзюба. На второй добавленной минуте счет сравнял Марат
Измайлов, а спустя две минуты ударом через себя гол забил Торнике Окриашвили.
Имея в активе 31 очко, подопечные Мирчи Луческу продолжают
занимать второе место в турнирной таблице и отстают от «Спартака» на шесть
очков. Для сине-бело-голубых это второе поражение в чемпионате. «Краснодар»,
набрав 27 очков, вышел с шестой позиции на третью.
В 16-м туре «Зенит» примет на «Петровском» «Уфу», матч состоится 30 ноября. «Краснодар» 1 декабря встретится в Грозном с «Тереком».
Матч
Голы
Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба
Предупреждения:
Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция