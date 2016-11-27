Российские гандболистки стали третьими на «Золотой лиге»

27 ноября гандболистки сборной России сыграли заключительный матч на турнире «Золотая лига» – против Норвегии. Команда Евгения Трефилова уступила хозяйкам площадки со счетом 26:28.

Первая половина также завершилась в пользу норвежек с перевесом в один мяч: 15:14. Во втором тайме норвежки вели пять мячей, но в концовке сборная России сократила отставание в счете.

В итоге российские гандболистки заняли третье место на «Золотой лиге». Победу на турнире одержала команда Норвегии, набрав шесть очков из шести возможных. Вторыми стали датчанки, а четвертыми – француженки.

На турнире «Золотая лига» наша команда выступала в рамках подготовки к чемпионату Европы, который начнется в Швеции 5 декабря. Для заключительного этапа подготовки к этому турниру команда Евгения Трефилова соберется в Новогорске 1 декабря, а 4 декабря отправится в Хельсингборг, где проведет первый матч против команды Хорватии.

Статистика

«Золотая лига»

Норвегия – Россия – 28:26 (15:14)

Голы у сборной России: Вяхирева, Скоробогатченко (по 4), Ксения Макеева, Виктория Жилинскайте (по 3), Дарья Дмитриева, Елизавета Малашенко, Карина Сабирова, Марина Судакова (по 2), Полина Кузнецова, Анна Сень, Полина Ведехина, Дарья Самохина (по 1).