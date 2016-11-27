Шиффрин одержала победу в слаломе в Киллингтоне

Победительница общего зачета Кубка мира прошлого сезона Микаэла Шиффрин заняла первое место в слаломе на третьем этапе Кубка мира в Киллингтоне (США).

21-летняя американская горнолыжница показала лучшее время в первой попытке и смогла сохранить лидерство после второго спуска.

Второе место заняла Вероника Велес-Зузулова из Словакии. Также на подиум поднялась Венди Холденер из Швейцарии.

Для Шиффрин эта победа стала второй в сезоне и 22-й в карьере на этапах Кубка мира. На предыдущем этапе в Леви она также заняла первое место.

Представительницы России Ксения Алопина и Екатерина Ткаченко не квалифицировались во вторую попытку.

Киллингтон (США)

Кубок мира

Женщины

3-й этап

Слалом

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.27,95

2. Вероника Велес-Зузулова (Словакия) – +0,73

3. Венди Холденер (Швейцария) – +0,86

Ксения Алопина, Екатерина Ткаченко (обе – Россия) не квалифицировались во вторую попытку.