Шиффрин одержала победу в слаломе в Киллингтоне
Победительница общего
зачета Кубка мира прошлого сезона Микаэла Шиффрин заняла первое место в слаломе
на третьем этапе Кубка мира в Киллингтоне (США).
21-летняя американская горнолыжница показала лучшее время в первой попытке и смогла сохранить лидерство после второго спуска.
Второе место заняла Вероника Велес-Зузулова из Словакии. Также на подиум поднялась Венди Холденер из Швейцарии.
Для Шиффрин эта победа стала второй в сезоне и 22-й в карьере на этапах Кубка мира. На предыдущем этапе в Леви она также заняла первое место.
Представительницы России Ксения Алопина и Екатерина Ткаченко не квалифицировались во вторую попытку.
Киллингтон (США)
Кубок мира
Женщины
3-й этап
Слалом
1. Микаэла Шиффрин
(США) – 1.27,95
2. Вероника
Велес-Зузулова (Словакия) – +0,73
3. Венди Холденер
(Швейцария) – +0,86
Ксения Алопина,
Екатерина Ткаченко (обе – Россия) не квалифицировались во вторую попытку.