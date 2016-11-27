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Карпин и Баптиста будут соревноваться в исполнении штрафных ударов на стадионе в Сочи

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Бывший полузащитник сборной России, экс-тренер «Спартака» Валерий Карпин будет соревноваться в исполнении штрафных ударов с экс-полузащитником сборной Бразилии Жулио Баптистой, выступающим за «Орландо». Они заключили пари в эфире телеканала «Матч ТВ».

Карпин и Баптиста будут пробивать штрафные на стадионе «Фишт» в Сочи. Эта арена будет принимать матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира

«В моем возрасте уже не надо много бегать, поэтому можно штрафные побить. В принципе за всю жизнь я забил только один штрафной – Украине. Один раз и палка стреляет», - цитирует Карпина ТАСС.

«Я готов сразиться. Карпин - прекрасный игрок. Посмотрим, кто из нас лучше», - сказал Баптиста. Соревнование пройдет в Сочи 30 ноября.

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