Карпин и Баптиста будут соревноваться в исполнении штрафных ударов на стадионе в Сочи
Бывший
полузащитник сборной России, экс-тренер «Спартака» Валерий Карпин будет
соревноваться в исполнении штрафных ударов с экс-полузащитником сборной
Бразилии Жулио Баптистой, выступающим за «Орландо». Они заключили пари в эфире
телеканала «Матч ТВ».
Карпин
и Баптиста будут пробивать штрафные на стадионе «Фишт» в Сочи. Эта арена будет
принимать матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира
«В моем возрасте уже не надо много бегать, поэтому можно штрафные
побить. В принципе за всю жизнь я забил только один штрафной – Украине. Один
раз и палка стреляет», - цитирует Карпина ТАСС.
«Я готов сразиться. Карпин - прекрасный игрок. Посмотрим, кто из
нас лучше», - сказал Баптиста. Соревнование пройдет в Сочи 30 ноября.
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