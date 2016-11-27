Андреас Гранквист: Думаю, «Спартак», ЦСКА и «Зенит» будут бороться за первое место

Капитан «Краснодара» Андреас Гранквист после победы над «Зенитом» (2:1) подвел итоги выступления команды в первом круге чемпионата России.

- Видите в «Зените» реального претендента на золотые медали? - «Зенит» - одна из топ-команд в России наряду с ЦСКА. Против них трудно играть. Как я говорил, мы хорошо сыграли, контролировали матч, играли в свой футбол, создавали моменты. Я рад за команду, уровень игры был выше, чем с «Зальцбургом».

- Вы не упомянули «Спартак». Вы считаете, что они пониже уровнем «Зенита» и ЦСКА? - В этом сезоне они играют хорошо после того, как сменили тренера. Сейчас «Спартак» на лидирующей позиции и имеет шансы выиграть чемпионство. Но посмотрим, что будет в конце сезона. Думаю, «Спартак», ЦСКА и «Зенит» будут бороться за первое место.

- Команда довольна промежуточным третьим местом?

- Да, если учесть, что у команды были травмы, мы играем на три фронта. У нас были сложные периоды, но команда хочет оказаться как можно выше. Были игры, где не удалось взять очки. В целом мы можем быть довольны, зотим выигрывать и дальше, сражаться с топ-клубами. У «Краснодара» хорошая позиция, к тому же мы единственная команда, которая играет в трех турнирах, - передает слова Гранквиста корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, после 15 туров в РФПЛ лидирует «Спартак», набравший 37 очков. Вторым идет «Зенит», отстающий от красно-белых на шесть очков. «Краснодар» занимает третье место, имея в активе 27 очков. На одно очко краснодарцы опережают ЦСКА.

В своем последнем матче подопечные Игоря Шалимова одержали волевую победу над «Зенитом» со счетом 2:1. Пропустив на 86-й минуте от Артема Дзюбы, краснодарцы отыгрались в добавленное ко второму тайму время. Отличились Марат Измайлов и Торнике Окриашвили.