Дани Алвес может пропустить месяц из-за перелома

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес получил травму в матче 14-го тура серии A с «Дженоа» (1:3).

33-летний бразилец получил перелом малой берцовой кости левой ноги. В понедельник Дани Алвес пройдет еще одно медицинское обследование, по итогам которого станут известны сроки его восстановления.

Но по данным бразильских СМИ, защитник может выбыть на срок до одного месяца.

Отметим, что в матче с «Дженоа» травмировался еще один защитник – Леонардо Бонуччи, у которого повреждение бедра.

Таким образом, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может столкнуться с существенными трудностями в обороне, так как ранее до января выбыл Андреа Бардзаильи, а у Джорджо Кьеллини периодически возникают мышечные проблемы.

Следующий матч «Ювентус» проведет 3 декабря в серии A с «Аталантой».