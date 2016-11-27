Франсиско да Силва Безерра: Приложу все усилия, чтобы победить такого великого бойца, как Харитонов

Боец смешанных единоборств бразилец Франциско Сандро да Силва Безерра поделился ожиданиями от поединка с россиянином Сергеем Харитоновым.

- Мы всем знаем, что Харитонов — боец с огромным потенциалом, он — легенда смешанных единоборств. Думаю, он прекрасно подготовится к бою. В смешанных единоборствах ты должен быть всегда хорошо натренирован, иначе твой противник опередит тебя и в физической подготовке, и в выносливости, а в бою это имеет первостепенное значение. Но и я неплохо подготовился: тренеры разработали для меня программу, чтобы подвести к бою в идеальном состоянии как в плане физики, так и в плане техники.

- Сергей Харитонов проиграл последний бой 5 ноября нокаутом спустя 16 секунд после начала поединка. Вы сможете нокаутировать россиянина быстрее?

- Говорить так было бы большой наглостью и самоуверенностью с моей стороны. Я, конечно же, приложу все силы и с божьей помощью постараюсь добиться этой важнейшей победы над этим великим противником», - цитирует Безерру Lenta.ru.

Напомним, что поединок Безерры и Харитонова пройдет 3 декабря в Екатеринбурге.