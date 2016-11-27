Франсиско да Силва Безерра: Приложу все усилия, чтобы победить такого великого бойца, как Харитонов
Боец смешанных единоборств бразилец Франциско
Сандро да Силва Безерра поделился ожиданиями от поединка с россиянином
Сергеем Харитоновым.
-
Мы всем знаем, что Харитонов — боец с огромным потенциалом, он — легенда
смешанных единоборств. Думаю, он прекрасно подготовится к бою. В смешанных
единоборствах ты должен быть всегда хорошо натренирован, иначе твой противник
опередит тебя и в физической подготовке, и в выносливости, а в бою это имеет
первостепенное значение. Но и я неплохо подготовился: тренеры разработали для
меня программу, чтобы подвести к бою в идеальном состоянии как в плане физики,
так и в плане техники.
-
Сергей Харитонов проиграл последний бой 5 ноября нокаутом спустя 16 секунд
после начала поединка. Вы сможете нокаутировать россиянина быстрее?
- Говорить так было бы
большой наглостью и самоуверенностью с моей стороны. Я, конечно же, приложу все
силы и с божьей помощью постараюсь добиться этой важнейшей победы над этим
великим противником», - цитирует Безерру Lenta.ru.
Напомним,
что поединок Безерры и Харитонова пройдет 3 декабря в Екатеринбурге.