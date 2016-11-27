«Краснодар» - «Зенит». Гарсия получил четвертую желтую карточку в сезоне, испанец не сыграет с «Уфой»

Капитан «Зенита» Хави Гарсия из-за перебора желтых карточек пропустит следующий матч сине-бело-голубых в РФПЛ, в котором петербуржцы встретятся с «Уфой».

Испанец заработал предупреждение на 80-й минуте игры с «Краснодаром» (1:2), и оно стало для него четвертым по ходу чемпионата. Отметим, позже Гарсия в борьбе с Юрием Газинским ударил полузащитника краснодарцев в область головы. После этого эпизода Газинского увезли с поля на носилках, а вместо него в игру вступил Владимир Быстров.

Напомним, «Зенит» проиграл «Краснодару» со счетом 1:2. На гол Артема Дзюбы подопечные Игоря Шалимова ответили мячами Марата Измайлова и Торнике Окриашвили, который забил на четвертой добавленной минуте ударом через себя.

Подопечные Мирчи Луческу встретятся с «Уфой» 30 ноября на «Петровском». Начало матча в 19:30.