«Краснодар» - «Зенит». Гарсия получил четвертую желтую карточку в сезоне, испанец не сыграет с «Уфой»
Капитан «Зенита» Хави Гарсия из-за перебора желтых карточек пропустит следующий матч сине-бело-голубых в РФПЛ, в котором петербуржцы встретятся с «Уфой».
Испанец заработал предупреждение на 80-й минуте игры с «Краснодаром» (1:2), и оно стало для него четвертым по ходу чемпионата. Отметим, позже Гарсия в борьбе с Юрием Газинским ударил полузащитника краснодарцев в область головы. После этого эпизода Газинского увезли с поля на носилках, а вместо него в игру вступил Владимир Быстров.
Напомним, «Зенит» проиграл «Краснодару» со счетом 1:2. На гол Артема Дзюбы подопечные Игоря Шалимова ответили мячами Марата Измайлова и Торнике Окриашвили, который забил на четвертой добавленной минуте ударом через себя.
Подопечные Мирчи Луческу встретятся с «Уфой» 30 ноября на «Петровском». Начало матча в 19:30.
Матч
Голы
Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба
Предупреждения:
Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция