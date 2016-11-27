«Бостон» дома обыграл «Тампу-Бэй», Нестеров набрал одно очко
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Тампой-Бэй»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Бостона».
В составе победителей отличились Доминик Мур, Дэвид Бэйкс,
Джимми Хейз и Патрис Бержерон. У гостей отличился Джонатан Друен. У «Тампы-Бэй» на лед выходили россияне Никита
Нестеров, заработавший одно очко за результативную передачу, Никита Кучеров и Владислав Наместников. Также в обеих командах
российские голкиперы (Антон Худобин и Андрей Василевский, соответственно),
провели весь матч в запасе.
«Бостон» набрал 24 очка и занимает девятое место на Востоке.
У «Тампы» 27 очков и шестое место.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Бостон - Тампа-Бэй - 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
Голы:
Мур (Спунер, Миллер К.), 22:24 (1:0). Бэкес (Бержерон, Крюг), 32:30 (2:0 - бол.). Хэйс (Крейчи, Шаллер), 37:33 (3:0). Пастрняк (Маршанд, Крюг), 49:43 (4:0). Хедман (Нестеров, Пойнт), 57:21 (4:1).
Место и дата
27 ноября 21:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция