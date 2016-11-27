«Бостон» дома обыграл «Тампу-Бэй», Нестеров набрал одно очко

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Тампой-Бэй» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Бостона».

В составе победителей отличились Доминик Мур, Дэвид Бэйкс, Джимми Хейз и Патрис Бержерон. У гостей отличился Джонатан Друен. У «Тампы-Бэй» на лед выходили россияне Никита Нестеров, заработавший одно очко за результативную передачу, Никита Кучеров и Владислав Наместников. Также в обеих командах российские голкиперы (Антон Худобин и Андрей Василевский, соответственно), провели весь матч в запасе.

«Бостон» набрал 24 очка и занимает девятое место на Востоке. У «Тампы» 27 очков и шестое место.

НХЛ. Регулярный чемпионат