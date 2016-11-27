Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Автомобилист- : -Адмирал
Хоккей  Медвешчак- : -Сибирь
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Футбол  Интер- : -Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мария Сотскова: Выход в финал «Гран-при» – это победа для каждого

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Российская фигуристка Мария Сотскова поделилась эмоциями от выхода в финал «Гран-при».

– С начала сезона я намечала определенные цели, к которым шла, – приводит слова Сотсковой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. – Но даже если бы не отобралась в финал, расстроилась, конечно, но жизнь на этом не закончилась – готовилась бы к чемпионату России. А так как я попала в Марсель, то очень рада. Я шла к цели. Это было трудно, как всегда, но в итоге я все равно добилась того, что хотела. Это дает мне уверенность.

– Какую задачу ставите на предстоящий финал?
– Просто спокойно выступить для себя, в свое удовольствие. Во Франции я очень боялась, поскольку это был мой первый взрослый Гран-при. Здесь волновалась, но не сильно, было желание попробовать пробиться в финал. А в финале надо просто выложиться по максимуму и получить отдачу.

– Что значит для вас – в четвертый раз участвовать в финале?
– Да ничего… Это значит, что я готова конкурировать с фигуристками мирового уровня. Выход в финал – это победа для каждого спортсмена. Там будут соревноваться шесть лучших и самых достойных.

Напомним, Сотскова заняла второе место на этапе в Париже Trophee de France и третье – на этапе в Саппоро NHK Trophy.

Финал «Гран-при» пройдет 7-11 декабря в Марселе. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Илья Авербух: Четыре фигуристки в финале серии – это и приятный фактТренер и хореограф Илья Авербух полагает, что борьба за победу в финале Гран-при развернется между российскими фигуристками.Погорилая победила на этапе Гран-при в Саппоро, Сотскова – третьяПогорилая победила на этапе Гран-при в Саппоро, Сотскова – третьяНа проходящем в японском Саппоро заключительном этапе Гран-при российская фигуристка Анна Погорилая победила в одиночном катании и вышла в Финал соревнований.Мария Сотскова: Рада, что установила личный рекордРоссийская фигуристка Мария Сотскова, занимающая второе место после короткой программы на заключительном этапе «Гран-при» в Японии – турнире NHK Trophy, выразила удовлетворение тем, что ей удалось установить личный рекорд по набранным баллам в данном сегменте соревнований.Погорилая выиграла короткую программу на NHK Trophy, Сотскова – втораяПогорилая выиграла короткую программу на NHK Trophy, Сотскова – втораяБронзовый призер чемпионата мира Анна Погорилая занимает первое место на шестом этапе «Гран-при» NHK Trophy в Саппоро после короткой программы.Больше звездочек! Сколько российских фигуристок выйдет в финал «Гран-при»?Больше звездочек! Сколько российских фигуристок выйдет в финал «Гран-при»?В пятницу в японском Саппоро стартует заключительный, шестой этап серии «Гран-при». Представляем его основные интриги.Рафаэл Арутюнян: Некоторые тренеры цепляются к спортсмену, как к ракетеРафаэл Арутюнян: Некоторые тренеры цепляются к спортсмену, как к ракетеЗнаменитый специалист – о телах фигуристов, которые надо беречь, о разговоре с Эшли Вагнер и скандальной истории с уходом Нэйтана Чена.Мария Сотскова: По хоккеистам ни капельки не скучаюМария Сотскова: По хоккеистам ни капельки не скучаюВице-чемпионка Trophee de France – о внезапном волнении в Париже, счастье от работы в группе Елены Буяновой и высоких отношениях с Японией.«Катя Боброва уже пообещала опять надавать по одному месту»«Катя Боброва уже пообещала опять надавать по одному месту»Падение Евгении Медведевой, эстетика Марии Сотсковой, позор Алены Леоновой и другие события «Гран-при» в Париже – в нашем обзоре.Медведева выиграла этап Гран-при в ПарижеРоссийская фигуристка Евгения Медведева победила в одиночном катании на этапе Гран-при в Париже. Таким образом, россиянка досрочно обеспечила себе участие в финале серии.Королева Евгения. Чем запомнился первый день парижского этапа «Гран-при»Королева Евгения. Чем запомнился первый день парижского этапа «Гран-при»Медведева и Пападакис/Сизерон в шаге от рекорда, порванное платье Савченко, «отжиг» Ильиных/Жиганшина – все о событиях первого дня турнира.Медведева выиграла короткую программу на Гран-при в ПарижеРоссиянка Евгения Медведева первенствовала в короткой программе на этапе Гран-при в Париже.Ход Медведевой. Чем чемпионка мира ответит на московский вызов Анны Погорилой?Ход Медведевой. Чем чемпионка мира ответит на московский вызов Анны Погорилой?В пятницу в Париже стартует четвертый этап серии «Гран-при». Представляем четыре главных интриги соревнований.«Легкость, одухотворенность, спокойствие». Правила катания Марии Сотсковой«Легкость, одухотворенность, спокойствие». Правила катания Марии СотсковойФигуристка, обыгравшая в Братиславе Юлию Липницкую — о смене тренера, сложности музыки Шнитке, дружбе с Аделиной Сотниковой и многом другом.Джульетта повзрослела. Как Мария Сотскова обыграла Юлию Липницкую в БратиславеДжульетта повзрослела. Как Мария Сотскова обыграла Юлию Липницкую в БратиславеВице-чемпионка мира среди юниоров убедительно выиграла Мемориал Ондрея Непелы, а олимпийская чемпионка, несмотря на серебро, разочаровала.Сотскова обошла Липницкую и победила на международных соревнованиях в БратиславеРоссиянка Мария Сотскова одержала победу на международных соревнованиях по фигурному катанию в Братиславе на мемориале Ондрея Непелы, имеющих статус турнира серии «челлендж».Остановите музыку. Что помешало Юлии Липницкой на старте первого турнира сезонаОстановите музыку. Что помешало Юлии Липницкой на старте первого турнира сезонаОлимпийская чемпионка лидирует на турнире в Словакии, хотя первый блин по независящим от нее причинам чуть не получился комом.Юлия Липницкая лидирует на турнире в СловакииЧемпионка командных соревнований Олимпийских игр в Сочи россиянка Юлия Липницкая занимает первое место после короткой программы на Мемориале Ондрея Непелы.Все по-взрослому. Кто порадовал, а кто разочаровал на прокатах фигуристов в СочиВсе по-взрослому. Кто порадовал, а кто разочаровал на прокатах фигуристов в СочиSovsport.ru – о том, как лидеры сборной России по фигурному катанию отчитались на контрольных прокатах о работе в межсезонье.Липницкая в рамках Гран-при выступит в США и Москве, Сотникова не заявлена ни на один из этаповМеждународный союз конькобежцев (ISU) опубликовал состав участников этапов Гран-при по фигурному катанию в женском одиночном катании.«Я поступил как скотина»«Я поступил как скотина»Sovsport.ru – о переходе Максима Ковтуна от Елены Буяновой к Инне Гончаренко, а также еще о трех трансферах межсезонья, состоявшихся ранее.

Мария Сотскова
Мария Сотсковавсе новости

Cпецпредложение