Мария Сотскова: Выход в финал «Гран-при» – это победа для каждого

Российская фигуристка Мария Сотскова поделилась эмоциями от выхода в финал «Гран-при».

– С начала сезона я намечала определенные цели, к которым шла, – приводит слова Сотсковой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. – Но даже если бы не отобралась в финал, расстроилась, конечно, но жизнь на этом не закончилась – готовилась бы к чемпионату России. А так как я попала в Марсель, то очень рада. Я шла к цели. Это было трудно, как всегда, но в итоге я все равно добилась того, что хотела. Это дает мне уверенность.

– Какую задачу ставите на предстоящий финал?

– Просто спокойно выступить для себя, в свое удовольствие. Во Франции я очень боялась, поскольку это был мой первый взрослый Гран-при. Здесь волновалась, но не сильно, было желание попробовать пробиться в финал. А в финале надо просто выложиться по максимуму и получить отдачу.

– Что значит для вас – в четвертый раз участвовать в финале?

– Да ничего… Это значит, что я готова конкурировать с фигуристками мирового уровня. Выход в финал – это победа для каждого спортсмена. Там будут соревноваться шесть лучших и самых достойных.

Напомним, Сотскова заняла второе место на этапе в Париже Trophee de France и третье – на этапе в Саппоро NHK Trophy.

Финал «Гран-при» пройдет 7-11 декабря в Марселе.