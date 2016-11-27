Сборная Аргентины впервые выиграла Кубок Дэвиса, обыграв в финале Хорватию

Финальный матч Кубка Дэвиса между сборными Хорватии и Аргентины завершился победой аргентинских теннисистов. Итоговый счет противостояния – 3:2 в пользу аргентинцев.

В решающей, пятой встрече Федерико Дельбонис обыграл в трех партиях Иво Карловича. Итоговый счет матча – 6:3, 6:4, 6:2 в пользу Дельбониса. Ранее сегодня Хуан Мартин Дель Потро, уступая 0:2 по сетам, в пяти партиях обыграл Марина Чилича.

Таким образом, сборная Аргентины впервые в своей истории выиграла Кубок Дэвиса. Ранее аргентинцы четырежды доходили до финала и во всех четырех случаях уступали.

Кубок Дэвиса

Финал

Хорватия – Аргентина – 2:3