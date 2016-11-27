Анна Погорилая: Финал «Гран-при» будет мини-чемпионатом России

Российская фигуристка Анна Погорилая оценила свое выступление на шестом этапе «Гран-при» NHK Trophy в Саппоро, где она заняла первое место и с двумя победами вышла в финал «Гран-при» в Марселе.

– В целом довольна результатом и прокатами, за исключением нескольких помарок, над которыми предстоит поработать, – приводит слова Погорилой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. – Я понимаю, что нужно дальше работать над программами, над собой, над хореографией – улучшать все это.

– Какое значение для тебя имеет финал «Гран-при»?

– Мы вчера с Машей (Сотсковой – прим.) подумали, что это будет мини-чемпионат России, потому что четыре наших девочки выступят в Марселе. В остальном я не думаю, что финал особо отличается от других соревнований. Надо хорошо подготовиться и все сделать.

– Действительно, в финале «Гран-при» выступят четыре россиянки.

– Я рада за российскую сборную, но сейчас лучше об этом не думать и не накручивать себя.

Напомним, финал «Гран-при» пройдет 7-11 декабря в Марселе. В женском одиночном катании Россию представят Евгения Медведева, Анна Погорилая, Елена Радионова и Мария Сотскова.