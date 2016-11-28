Дзюба и Лодыгин подрались после матча с «Краснодаром»
Футболисты «Зенита»
Артем Дзюба и Юрий Лодыгин подрались в раздевалке после поражения от «Краснодара»
(1:2) в матче 15-го тура чемпионата России, сообщает «Чемпионат.com».
Напомним,
на гол Артема Дзюбы на 86-й минуте, футболисты «Краснодара» Марат Измайлов и
Торнике Окриашвиле ответили двумя забитыми мячами в компенсируемое время.
Команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в таблице, имея в активе 31 очко, а подопечные Игоря Шалимова с 27-ю очками расположились строчкой ниже.
Матч
Голы
Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба
Предупреждения:
Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция