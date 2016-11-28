Месси спас «Барселону» от поражения в матче с «Реал Сосьедадом»

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде не смогла обыграть «Реал Сосьедад» (1:1).

Счет в матче открыл на 53-й минуте нападающий хозяев поля Виллиан Жозе. Спустя шесть минут Лионель Месси забил ответный мяч, с передачи Неймара.

После этого матча каталонцы с 27-ю очками занимают второе место в турнирной таблице, а «Реал Сосьедад» расположился на пятой строчке, имея в активе 23 очка.

В следующем туре подопечные Луиса Энрике примут 3 декабря мадридский «Реал», а команда из Сан-Себастьяна 5 декабря на выезде сыграет с «Депортиво».

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13-й тур