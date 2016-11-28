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Месси спас «Барселону» от поражения в матче с «Реал Сосьедадом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде не смогла обыграть «Реал Сосьедад» (1:1).

Счет в матче открыл на 53-й минуте нападающий хозяев поля Виллиан Жозе. Спустя шесть минут Лионель Месси забил ответный мяч, с передачи Неймара.

После этого матча каталонцы с 27-ю очками занимают второе место в турнирной таблице, а «Реал Сосьедад» расположился на пятой строчке, имея в активе 23 очка.

В следующем туре подопечные Луиса Энрике примут 3 декабря мадридский «Реал», а команда из Сан-Себастьяна 5 декабря на выезде сыграет с «Депортиво».

Чемпионат Испании
13-й тур 

Матч

Реал Сосьедад - Барселона - 1:1 (0:0)

Голы

Виллиан 53 (1:0). Месси 59 (1:1).

Состав

Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес К., Мартинес И., Берчиче, Навас, Ойарсабаль (Гранеро, 85), Ильярраменди, Сурутуса, Прието (Каналес, 72), Вела, Виллиан (Хуанми, 76)

Барселона: тер Штеген, Пике, Альба, Ракитич (Суарес Д., 46), Гомеш, Роберто, Бускетс, Маскерано, Месси, Неймар, Суарес Л.

Предупреждения:

Мартинес К., 62; Сурутуса, 89 - тер Штеген, 23; Маскерано, 55; Суарес Д., 85; Альба, 90

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

27 ноября 22:45, Аноэта, Онлайн-трансляция

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