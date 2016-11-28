Месси спас «Барселону» от поражения в матче с «Реал Сосьедадом»
В матче 13-го
тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде не смогла обыграть «Реал Сосьедад»
(1:1).
Счет в матче
открыл на 53-й минуте нападающий хозяев поля Виллиан Жозе. Спустя шесть минут Лионель
Месси забил ответный мяч, с передачи Неймара.
После этого
матча каталонцы с 27-ю очками занимают второе место в турнирной таблице, а «Реал
Сосьедад» расположился на пятой строчке, имея в активе 23 очка.
В следующем туре подопечные Луиса Энрике примут 3 декабря мадридский «Реал», а команда из Сан-Себастьяна 5 декабря на выезде сыграет с «Депортиво».
Чемпионат Испании
13-й тур
Матч
Реал Сосьедад - Барселона - 1:1 (0:0)
Голы
Виллиан 53 (1:0). Месси 59 (1:1).
Состав
Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес К., Мартинес И., Берчиче, Навас, Ойарсабаль (Гранеро, 85), Ильярраменди, Сурутуса, Прието (Каналес, 72), Вела, Виллиан (Хуанми, 76)
Барселона: тер Штеген, Пике, Альба, Ракитич (Суарес Д., 46), Гомеш, Роберто, Бускетс, Маскерано, Месси, Неймар, Суарес Л.
Предупреждения:
Мартинес К., 62; Сурутуса, 89 - тер Штеген, 23; Маскерано, 55; Суарес Д., 85; Альба, 90
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
27 ноября 22:45, Аноэта, Онлайн-трансляция