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Дубль Джеко помог «Роме» обыграть «Пескару»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 14-го тура чемпионата Италии «Рома» в домашнем матче обыграла «Пескару» со счетом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Эдин Джеко и один раз отличился Диего Перотти, у гостей голы забили Ледиан Мемушай и Джанлука Капрари.

Римляне с 29-ю очками идут на втором месте в турнирной таблице, а «дельфины» расположились в зоне вылета, на 18-й строке, имея в активе семь очков.

В следующем туре «Рома» 4 декабря на выезде сыграет с «Лацио», а «Пескара» в этот же день примет «Кальяри».

Чемпионат Италии
14-й тур

Матч

Рома - Пескара - 3:2 (2:0)

Голы

Джеко 7 (1:0). Джеко 11 (2:0). Мемушай 60 (2:1). Перотти 71 (3:1 - пен.). Капрари 74 (3:2).

Состав

Рома: Щесны, Фацио, Эмерсон, Рюдигер, Бруно Перес, Салах (Вермален, 90), Наингголан (Де Росси, 64), Герсон (Тотти, 72), Строотман, Джеко, Перотти

Пескара: Бизарри, Крешенци, Виттурини (Верре, 46), Зампано, Зупарич, Бираги, Пепе, Мемушай, Брюгман, Бенали (Кристанте, 78), Баэбек (Капрари, 5)

Предупреждения:

Рюдигер, 33; Наингголан, 38; Эмерсон, 62 - Бираги, 31; Зупарич, 67; Капрари, 82

Судья:

Массимилиано Иррати (Италия)

Место и дата

27 ноября 22:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция


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