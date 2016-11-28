Дубль Джеко помог «Роме» обыграть «Пескару»
В матче 14-го
тура чемпионата Италии «Рома» в домашнем матче обыграла «Пескару» со счетом
3:2.
В
составе победителей дубль оформил Эдин Джеко и один раз отличился Диего Перотти,
у гостей голы забили Ледиан Мемушай и Джанлука Капрари.
Римляне
с 29-ю очками идут на втором месте в турнирной таблице, а «дельфины»
расположились в зоне вылета, на 18-й строке, имея в активе семь очков.
В следующем туре «Рома» 4 декабря на выезде сыграет с «Лацио», а «Пескара» в этот же день примет «Кальяри».
Чемпионат Италии
14-й тур
Матч
Голы
Джеко 7 (1:0). Джеко 11 (2:0). Мемушай 60 (2:1). Перотти 71 (3:1 - пен.). Капрари 74 (3:2).
Состав
Рома: Щесны, Фацио, Эмерсон, Рюдигер, Бруно Перес, Салах (Вермален, 90), Наингголан (Де Росси, 64), Герсон (Тотти, 72), Строотман, Джеко, Перотти
Пескара: Бизарри, Крешенци, Виттурини (Верре, 46), Зампано, Зупарич, Бираги, Пепе, Мемушай, Брюгман, Бенали (Кристанте, 78), Баэбек (Капрари, 5)
Предупреждения:
Рюдигер, 33; Наингголан, 38; Эмерсон, 62 - Бираги, 31; Зупарич, 67; Капрари, 82
Судья:
Массимилиано Иррати (Италия)
Место и дата
27 ноября 22:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция