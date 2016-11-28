Дубль Джеко помог «Роме» обыграть «Пескару»

В матче 14-го тура чемпионата Италии «Рома» в домашнем матче обыграла «Пескару» со счетом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Эдин Джеко и один раз отличился Диего Перотти, у гостей голы забили Ледиан Мемушай и Джанлука Капрари.

Римляне с 29-ю очками идут на втором месте в турнирной таблице, а «дельфины» расположились в зоне вылета, на 18-й строке, имея в активе семь очков.

В следующем туре «Рома» 4 декабря на выезде сыграет с «Лацио», а «Пескара» в этот же день примет «Кальяри».

Чемпионат Италии

14-й тур

