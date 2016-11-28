Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Автомобилист- : -Адмирал
Хоккей  Медвешчак- : -Сибирь
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Футбол  Интер- : -Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дубль Кавани принес «ПСЖ» победу в матче с «Лионом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 14-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на выезде обыграл «Лион» со счетом 2:1.

В составе победителей дубль оформил Эдисон Кавани, а у хозяев поля единственный мяч забил Матье Вальбуэна.

Парижане расположились на третьей строчке турнирной таблицы, имея  в активе 32 очка, а «Лион» с 22 очками занимает седьмое место.

В следующем туре «ПСЖ» 30 ноября сыграет на выезде с «Анже», а «львы» в этот же день встретятся с «Нантом».

Чемпионат Франции
14-й тур

Матч

Лион - ПСЖ - 1:2 (0:1)

Голы

Кавани 29 (0:1 - пен.). Вальбуэна 48 (1:1). Кавани 82 (1:2).

Состав

Лион: Лопеш, Янга-Мбива, Дьякаби, Морель, Рыбус (Вальбуэна, 46), Рафаэл, Толиссо, Ферри (Фекир, 46), Гоналонс, Геззаль (Тусар, 80), Ляказетт

ПСЖ: Ареола, Тиаго Силва, Маркиньос, Орье, Максвелл, Матюиди, Мотта, Вератти, Кавани (Огюстен, 90), Лукас (Крыховяк, 85), Бен Арфа (Менье, 65)

Предупреждения:

Ферри, 45 - Бен Арфа, 19; Матюиди, 44; Мотта, 75; Орье, 83; Тиаго Силва, 86; Вератти, 89

Судья:

Рудди Букке (Франция)

Место и дата

27 ноября 22:45, Жерлан, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лига 1. 14-й тур. «Ницца» сыграла вничью с «Бастией», «ПСЖ» обыграл «Лион» и другие матчиРезультаты матчей 14-го тура чемпионата Франции.«Ницца» сыграла вничью с «Бастией» и вернулась на первое место в чемпионате ФранцииМатч 14-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Бастией» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Сент-Этьен» на выезде обыграл «Анже»Матч 14-го тура чемпионата Франции между «Анже» и «Сент-Этьеном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Сент-Этьена».Антуан Гризманн: Я хочу выигрывать титулы, но не перейду в «Реал»Полузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что не собирается переходить в «Реал».«ПСЖ» предложит «Липерпулю» за Лаллану 40 млн фунтов«ПСЖ» в зимнее трансферное окно попытается приобрести у «Ливерпуля» полузащитника Адама Лаллану, сообщает The Sun.«Метц» дома сыграл вничью с «Лорьяном» в 14-м туре Лиги 1В матче 14-го тура чемпионата Франции «Метц» дома сыграл вничью с «Лорьяном» (3:3).«Монако» разгромил «Марсель» и вышел на первое место в чемпионате ФранцииМатч 14-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Марселем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Монако».«Ренн» обыграл «Тулузу» и вышел на четвертое место в чемпионате ФранцииФутболисты «Ренна» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Франции переиграли «Тулузу».«Атлетико» нашел замену Гризманну в «Монако»Тренерский штаб мадридского «Атлетико» планирует усилить атакующую линию команды в связи с интересом к форварду Антуану Гризманну со стороны «Манчестер Юнайтед».Арсен Венгер: Ивоби нужно усвоить урок и готовится к следующему матчуГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал автогол Алекса Ивоби в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» (2:2).«Арсенал» и «ПСЖ» в Лондоне сыграли вничью«Арсенал» и «ПСЖ» в Лондоне сыграли вничьюФутболисты лондонского «Арсенала» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с французским ПСЖ.Арсен Венгер: Победа над «ПСЖ» позволит нам вернуть былой куражГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча против «ПСЖ». Напомним, что командам предстоит сыграть в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов.Орье не пустили в Великобританию, он не сможет помочь «ПСЖ» в матче с «Арсеналом»Защитник «ПСЖ» Серж Орье не сможет сыграть за свою команду в матче Лиги чемпионов против «Арсенала». Британские пограничники не пропустили его в страну.Ибрагимович десятый раз подряд признан футболистом года в ШвецииНападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович десятый раз подряд признан футболистом года в Швеции, сообщает официальный сайт Федерации футбола Швеции.Ничья Карякина и Карлсена, восемь очков Мозгова и травма Марченко. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать неделю с главных новостей утра понедельника.Лига 1. 13-й тур. «Генгам» и «Бордо» сыграли вничью, «Сент-Этьен» уступил «Ницце» и другие матчиРезультаты матчей 13-го тура чемпионата Франции.«Ницца» обыграла «Сент-Этьен» и вернулась на первое место в Лиге 1В матче 13-го тура чемпионата Франции «Ницца» на выезде обыграла «Сент-Этьен» со счетом 1:0.«Марсель» обыграл «Кан»Матч 13-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Каном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Марселя».«Генгам» и «Бордо» сыграли вничьюМатч 13-го тура чемпионата Франции между «Генгамом» и «Бордо» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Ренн» и «Анже» сыграли вничьюМатч 13-го тура чемпионата Франции между «Ренном» и «Анже» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Лион
Лионкалендарьстатистика
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Эдинсон Кавани
Эдинсон Каванивсе новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение