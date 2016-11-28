Дубль Кавани принес «ПСЖ» победу в матче с «Лионом»
В матче 14-го
тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на выезде обыграл «Лион» со счетом
2:1.
В составе
победителей дубль оформил Эдисон Кавани, а у хозяев поля единственный мяч забил
Матье Вальбуэна.
Парижане
расположились на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 32 очка, а «Лион» с 22 очками
занимает седьмое место.
В следующем туре «ПСЖ» 30 ноября сыграет на выезде с «Анже», а «львы» в этот же день встретятся с «Нантом».
Чемпионат Франции
14-й тур
Матч
Голы
Кавани 29 (0:1 - пен.). Вальбуэна 48 (1:1). Кавани 82 (1:2).
Состав
Лион: Лопеш, Янга-Мбива, Дьякаби, Морель, Рыбус (Вальбуэна, 46), Рафаэл, Толиссо, Ферри (Фекир, 46), Гоналонс, Геззаль (Тусар, 80), Ляказетт
ПСЖ: Ареола, Тиаго Силва, Маркиньос, Орье, Максвелл, Матюиди, Мотта, Вератти, Кавани (Огюстен, 90), Лукас (Крыховяк, 85), Бен Арфа (Менье, 65)
Предупреждения:
Ферри, 45 - Бен Арфа, 19; Матюиди, 44; Мотта, 75; Орье, 83; Тиаго Силва, 86; Вератти, 89
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
27 ноября 22:45, Жерлан, Онлайн-трансляция