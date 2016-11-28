У Газинского сломан нос, у Быстрова подозрение на перелом ребра
Футболисты «Краснодара» Юрий Газинский и Владимир Быстров
получили серьезные травмы в матче с «Зенитом» (2:1).
«Сразу два важнейших события произошли на 80-й минуте матча.
Сначала испанский опорник «Зенита» Хави Гарсия получил справедливый «горчичник»
за грубую игру против Газинского в центре поля, а спустя несколько секунд в
собственной штрафной откровенно наотмашь рубанул того же восьмого номера
«Краснодара» локтем по лицу. Однако рефери Николаев, являющийся по
совместительству еще и заместителем главы судейского департамента РФС,
рассудил, что так играть можно. В итоге Хави Гарсия как ни в чем не бывало
продолжил игру, а «горожане» остались и без 100-процентного пенальти, и без
одно из ведущих игроков, который с переломом носа покинул поле на медицинском
электрокаре.
Заменившему его Быстрову тоже досталось от игравших порой излишне жестко соперников – он завершил матч с подозрением на перелом ребра», - говорится на официальном сайте «Краснодара».
Напомним, на гол
Артема Дзюбы на 86-й минуте, футболисты «Краснодара» Марат Измайлов и Торнике
Окриашвиле ответили двумя забитыми мячами в компенсируемое время.
Команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в таблице, имея в активе 31 очко, а подопечные Игоря Шалимова с 27-ю очками расположились строчкой ниже.
Матч
Голы
Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба
Предупреждения:
Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция