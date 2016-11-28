У Газинского сломан нос, у Быстрова подозрение на перелом ребра

Футболисты «Краснодара» Юрий Газинский и Владимир Быстров получили серьезные травмы в матче с «Зенитом» (2:1).

«Сразу два важнейших события произошли на 80-й минуте матча. Сначала испанский опорник «Зенита» Хави Гарсия получил справедливый «горчичник» за грубую игру против Газинского в центре поля, а спустя несколько секунд в собственной штрафной откровенно наотмашь рубанул того же восьмого номера «Краснодара» локтем по лицу. Однако рефери Николаев, являющийся по совместительству еще и заместителем главы судейского департамента РФС, рассудил, что так играть можно. В итоге Хави Гарсия как ни в чем не бывало продолжил игру, а «горожане» остались и без 100-процентного пенальти, и без одно из ведущих игроков, который с переломом носа покинул поле на медицинском электрокаре.



Заменившему его Быстрову тоже досталось от игравших порой излишне жестко соперников – он завершил матч с подозрением на перелом ребра», - говорится на официальном сайте «Краснодара».

Напомним, на гол Артема Дзюбы на 86-й минуте, футболисты «Краснодара» Марат Измайлов и Торнике Окриашвиле ответили двумя забитыми мячами в компенсируемое время.

Команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в таблице, имея в активе 31 очко, а подопечные Игоря Шалимова с 27-ю очками расположились строчкой ниже.