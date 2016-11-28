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У Газинского сломан нос, у Быстрова подозрение на перелом ребра

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Футболисты «Краснодара» Юрий Газинский и Владимир Быстров получили серьезные травмы в матче с «Зенитом» (2:1).

«Сразу два важнейших события произошли на 80-й минуте матча. Сначала испанский опорник «Зенита» Хави Гарсия получил справедливый «горчичник» за грубую игру против Газинского в центре поля, а спустя несколько секунд в собственной штрафной откровенно наотмашь рубанул того же восьмого номера «Краснодара» локтем по лицу. Однако рефери Николаев, являющийся по совместительству еще и заместителем главы судейского департамента РФС, рассудил, что так играть можно. В итоге Хави Гарсия как ни в чем не бывало продолжил игру, а «горожане» остались и без 100-процентного пенальти, и без одно из ведущих игроков, который с переломом носа покинул поле на медицинском электрокаре.

Заменившему его Быстрову тоже досталось от игравших порой излишне жестко соперников – он завершил матч с подозрением на перелом ребра», - говорится на официальном сайте «Краснодара».

Напомним, на гол Артема Дзюбы на 86-й минуте, футболисты «Краснодара» Марат Измайлов и Торнике Окриашвиле ответили двумя забитыми мячами в компенсируемое время.

Команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в таблице, имея в активе 31 очко, а подопечные Игоря Шалимова с 27-ю очками расположились строчкой ниже.

Матч

Краснодар - Зенит - 2:1 (0:0)

Голы

Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).

Состав

Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов

Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба

Предупреждения:

Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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