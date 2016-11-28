Олег Знарок: «Северсталь» сегодня очень хорошо играла
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тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу своей команды над «Северсталью»
(4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Сложный для нас был матч.
Команда соперника сегодня очень хорошо играла. Но мы рады, что мы победили», - сказал
Знарок на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, петербуржцы набрали 87 очков в 35 матчах и остались на первой позиции в Западной конференции. Череповчане, потерпевшие седьмое поражение подряд, занимают 13-е место на Западе, имея в активе после 34 игр 41 очко.
Матч
Северсталь - СКА - 3:4 (1:3, 1:0, 1:1)
Голы:
Яковлев (Ковальчук, Дацюк), 2:41 (0:1 - бол.). Коскиранта (Широков, Барабанов), 3:56 (0:2). Широков (Дацюк, Яковлев), 5:00 (0:3 - бол.). Трунёв (Трубачёв, Вовченко), 9:41 (1:3). Монс 27:04 (2:3). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 47:41 (2:4). Трубачёв (Трунёв, Вовченко), 50:43 (3:4).
Место и дата
27 ноября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция