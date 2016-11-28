Олег Знарок: «Северсталь» сегодня очень хорошо играла

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу своей команды над «Северсталью» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сложный для нас был матч. Команда соперника сегодня очень хорошо играла. Но мы рады, что мы победили», - сказал Знарок на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, петербуржцы набрали 87 очков в 35 матчах и остались на первой позиции в Западной конференции. Череповчане, потерпевшие седьмое поражение подряд, занимают 13-е место на Западе, имея в активе после 34 игр 41 очко.