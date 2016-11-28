Александр Гулявцев: Мы проводим подряд второй хороший матч, но очков не прибавляется

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал поражение своей команды от СКА (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы проводим подряд второй хороший матч. Но очков у нас не прибавляется. По матчу скажу, что начали плохо, сразу заработали ненужные удаления. С такой командой как СКА это непростительно. Но ребята молодцы, что работали до конца. Поблагодарил их за матч. Хочу также поблагодарить болельщиков. Здорово было играть при таких трибунах. Будем готовиться к выезду», - сказал Гулявцев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, петербуржцы набрали 87 очков в 35 матчах и остались на первой позиции в Западной конференции. Череповчане, потерпевшие седьмое поражение подряд, занимают 13-е место на Западе, имея в активе после 34 игр 41 очко.