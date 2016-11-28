Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Автомобилист- : -Адмирал
Хоккей  Медвешчак- : -Сибирь
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Футбол  Интер- : -Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Гулявцев: Мы проводим подряд второй хороший матч, но очков не прибавляется

Источник:  ХК «Северсталь»Комментарии

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал поражение своей команды от СКА (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы проводим подряд второй хороший матч. Но очков у нас не прибавляется. По матчу скажу, что начали плохо, сразу заработали ненужные удаления. С такой командой как СКА это непростительно. Но ребята молодцы, что работали до конца. Поблагодарил их за матч. Хочу также поблагодарить болельщиков. Здорово было играть при таких трибунах. Будем готовиться к выезду», - сказал Гулявцев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, петербуржцы набрали 87 очков в 35 матчах и остались на первой позиции в Западной конференции. Череповчане, потерпевшие седьмое поражение подряд, занимают 13-е место на Западе, имея в активе после 34 игр 41 очко.

Матч

Северсталь - СКА - 3:4 (1:3, 1:0, 1:1)

Голы:

Яковлев (Ковальчук, Дацюк), 2:41 (0:1 - бол.). Коскиранта (Широков, Барабанов), 3:56 (0:2). Широков (Дацюк, Яковлев), 5:00 (0:3 - бол.). Трунёв (Трубачёв, Вовченко), 9:41 (1:3). Монс 27:04 (2:3). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 47:41 (2:4). Трубачёв (Трунёв, Вовченко), 50:43 (3:4).

Место и дата

27 ноября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олег Знарок: «Северсталь» сегодня очень хорошо игралаГлавный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу своей команды над «Северсталью» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Знарок играет в кошки-мышки. Как СКА вернул интригу в КХЛЗнарок играет в кошки-мышки. Как СКА вернул интригу в КХЛЧтобы обострять борьбу в заранее выигранных поединках, питерские армейцы придумали новую тактику.КХЛ. «Северсталь» уступила СКА, «Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Эдуард Занковец: Бойду нужно набрать форму, а игра первого звена в атаке нас устраиваетГлавный тренер «Барыса» Эдуард Занковец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:1 OT).СКА нанес «Северстали» седьмое поражение подрядПетербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Северсталью» со счетом 4:3.Мисхат Фахрутдинов: В трех матчах на выезде забили четыре гола, но везем шесть очковГлавный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:2 OT).Игорь Захаркин: Две ошибки в обороне позволили «Локомотиву» добиться результатаГлавный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин поделился впечатлениями от игры своей команды в матче против «Локомотива».Кирилл Капризов: В последних матчах «Салават» мало забиваетНападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов пркомментировал игру своей команды против ярославского «Локомотива».«Салават Юлаев» уступил «Локомотиву»«Салават Юлаев» дома проиграл «Локомотиву» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.«Трактор» обыграл «Витязь»«Трактор» дома взял верх над «Витязем» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.«Барыс» дома обыграл «Амур» в овертаймеМатч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Амуром» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Барыса».«Северсталь» - СКА. Тихонов вернулся в состав, Барабанов - в четвертом звенеТренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали».«Автомобилист» пополнился словацким защитником«Автомобилист» заключил контракт со словацким защитником Михалом Чайковски, ранее выступавшим за пражскую «Спарту». Об этом сообщается на официальном сайте чешского клуба.«Спартак» подписал нападающего Стэплтона«Спартак» подписал контракт с американским нападающим Тимом Стэплтоном, сообщается на официальном сайте клуба.Валерий Каменский: Решение по Назарову и Скудре будет вынесено до следующей игрыГлава Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский рассказал, как лига отреагирует на удаление до конца матчей главного тренера «Нефтехимика» Андрея Назарова и наставника «Торпедо» Петериса Скундры.ХК «Сочи» расторг контракт с защитником ДерлюкомХК «Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Романом Дерлюком, сообщается на официальном сайте клуба.Судей в КХЛ материть можно. Все по понятиям. Они же не начальникиСудей в КХЛ материть можно. Все по понятиям. Они же не начальникиОбозреватель «Советского спорта» – о том, почему судей постоянно унижают на хоккейных матчах.«Северсталь» - СКА. Начало текстовой трансляции – 17:00 мскВ воскресенье в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встретятся «Северсталь» и СКА.КХЛ. «Авангард» в овертайме уступил «Ак Барсу», «Спартак» обыграл «Слован» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Йокерит» на выезде обыграл рижское «Динамо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Йокеритом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Йокерита».

СКА
СКАкалендарьстатистика
Северсталь
Северсталькалендарьстатистика
Александр Гулявцев
Александр Гулявцеввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение