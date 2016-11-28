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Александр Бубнов: «Краснодару» повезло, но свой фарт они заслужили

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Краснодара» над «Зенитом» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

«Вот ради таких концовок, какая случилась в матче «Краснодара» и «Зенита», и хочется любить футбол, ходить на него, испытывать эмоции. Если говорить начистоту - хозяевам очень сильно повезло, но свой фарт они заслужили. Не знаю почему, но уже вторую игру подряд им везет. Сначала в провальной игре с «Зальцбургом» вытащили ничью и путевку в плей-офф, а теперь обыграли «Зенит» и вышли на третье место. Возможно, фортуну за уши притянули своим желанием играть в атакующий футбол. Нельзя не сказать, что второй гол забивался из офсайда. Почему судья не поднял флажок — загадка, хотя все прекрасно видел. Даже сам Измайлов сначала не поверил, что можно брать мяч и подавать с фланга. То, что сотворил Окриашвили — редчайшая красота, особенно для российского чемпионата», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, на гол Артема Дзюбы на 86-й минуте, футболисты «Краснодара» Марат Измайлов и Торнике Окриашвиле ответили двумя забитыми мячами в компенсируемое время.

Команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в таблице, имея в активе 31 очко, а подопечные Игоря Шалимова с 27-ю очками расположились строчкой ниже.

Матч

Краснодар - Зенит - 2:1 (0:0)

Голы

Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).

Состав

Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов

Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба

Предупреждения:

Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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