Александр Бубнов: «Краснодару» повезло, но свой фарт они заслужили
Футбольный
эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Краснодара» над «Зенитом»
(2:1) в матче 15-го тура чемпионата России.
«Вот ради таких концовок, какая случилась в матче
«Краснодара» и «Зенита», и хочется любить футбол, ходить на него, испытывать эмоции.
Если говорить начистоту - хозяевам очень сильно повезло, но свой фарт они
заслужили. Не знаю почему, но уже вторую игру подряд им везет. Сначала в
провальной игре с «Зальцбургом» вытащили ничью и путевку в плей-офф, а теперь
обыграли «Зенит» и вышли на третье место. Возможно, фортуну за уши притянули
своим желанием играть в атакующий футбол. Нельзя не сказать, что второй гол
забивался из офсайда. Почему судья не поднял флажок — загадка, хотя все
прекрасно видел. Даже сам Измайлов сначала не поверил, что можно брать мяч и
подавать с фланга. То, что сотворил Окриашвили — редчайшая красота, особенно
для российского чемпионата», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, на гол Артема Дзюбы на 86-й минуте, футболисты «Краснодара» Марат Измайлов и Торнике Окриашвиле ответили двумя забитыми мячами в компенсируемое время.
Команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в таблице, имея в активе 31 очко, а подопечные Игоря Шалимова с 27-ю очками расположились строчкой ниже.
Матч
Голы
Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба
Предупреждения:
Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция