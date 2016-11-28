Льюис Хэмилтон: Я вряд ли могу требовать от себя большего

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты гонки заключительного этапа сезона, в которой британец стал первым.

«Честно говоря, я чувствую себя отлично. Я хочу поблагодарить свою семью за поддержку, а команду – за ее отличную работу. Для меня огромная честь быть частью этого коллектива. Я бы никогда не подумал, что смогу выиграть 32 гонки в составе «Мерседес». Кроме того, я хочу поздравить Нико с его первым чемпионским титулом.

Я сделал все возможное в последних четырех гонках. Я вряд ли могу требовать от себя большего. Сегодня мы будем веселиться. А все титулы выиграть нельзя», - цитирует Хэмилтона Аutosport.com.ru.

Напомним, Льюис стал победителем гонки, а его партнер по команде Нико Росберг, пришедший к финишу вторым стал чемпионом «Формулы-1».