«Палмейрас» досрочно стал чемпионом Бразилии
В матче 37-го тура чемпионата Бразилии «Палмейрас» дома обыграл
«Шапекоэнсе» (1:0) и стал чемпионом страны досрочно.
Единственный гол в матче забил защитник зелено-белых Фабиано.
ACABOU! O PALMEIRAS É ENEACAMPEÃO BRASILEIRO!#PalmeirasEneacampeão #AvantiPalestra #PALxCHA— SE Palmeiras (@SEPalmeiras) 27 ноября 2016 г.
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/sAsvwjT4kG
За тур до окончания чемпионата «Палмейрас» набрал 77 очков и стал не досягаем до ближайшего соперника - «Фламенго», на счету которого 70 очков.
Стоит отметить, что для «Палмейраса» это девятое чемпионство в истории. Последний раз они побеждали в чемпионате Бразилии в 1994 году.
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