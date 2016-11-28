«Палмейрас» досрочно стал чемпионом Бразилии

В матче 37-го тура чемпионата Бразилии «Палмейрас» дома обыграл «Шапекоэнсе» (1:0) и стал чемпионом страны досрочно.

Единственный гол в матче забил защитник зелено-белых Фабиано.

За тур до окончания чемпионата «Палмейрас» набрал 77 очков и стал не досягаем до ближайшего соперника - «Фламенго», на счету которого 70 очков.

Стоит отметить, что для «Палмейраса» это девятое чемпионство в истории. Последний раз они побеждали в чемпионате Бразилии в 1994 году.