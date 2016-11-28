Анвар Гатиятулин: Мы реализовали свои моменты и победили
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тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды над «Витязем»
(4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Игра была равная. Мы
реализовали свои моменты и победили. Хотел бы поблагодарить команду за
самоотдачу, за игру и, конечно, болельщиков, которые сегодня были нашим шестым
игроком.
- Анвар Рафаилович, довольны большинством?
- Работаем над этим. Сейчас сезон продолжается и
итоги подведем только после него.
- Панков по каким причинам не попадает в состав?
- На данный момент играют сильнейшие.
Напомним, у хозяев льда отличились Дерек Рой, Александр Черников и Алексей Кручинин, у гостей дубль в активе Максима Афиногенова. Челябинцы занимают пятое место в Восточной конференции, подмосковный клуб идет восьмым на Западе.
Матч
Трактор - Витязь - 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)
Голы:
Рой 23:55 (1:0 - бол.). Черников (Пестунов, Климонтов), 25:43 (2:0). Афиногенов (Романов, Никулин), 27:20 (2:1). Афиногенов (Макеев, Никулин), 30:17 (2:2). Кручинин (Пестунов), 32:12 (3:2 - бол.).
Место и дата
27 ноября 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция