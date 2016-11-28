Анвар Гатиятулин: Мы реализовали свои моменты и победили

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды над «Витязем» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Игра была равная. Мы реализовали свои моменты и победили. Хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу, за игру и, конечно, болельщиков, которые сегодня были нашим шестым игроком.

- Анвар Рафаилович, довольны большинством?

- Работаем над этим. Сейчас сезон продолжается и итоги подведем только после него.



- Панков по каким причинам не попадает в состав?

- На данный момент играют сильнейшие.

Напомним, у хозяев льда отличились Дерек Рой, Александр Черников и Алексей Кручинин, у гостей дубль в активе Максима Афиногенова. Челябинцы занимают пятое место в Восточной конференции, подмосковный клуб идет восьмым на Западе.