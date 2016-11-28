Константин Генич: Драка в раздевалке «Зенита»? Возможно

Торнике Окриашвили: Перед матчем с «Зенитом» тренер мне сказал «Окри, сегодня надо уже забить»

Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили сказал, что перед матчем 15-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:1) главный тренер команды Игорь Шалимов попросил его забить гол.