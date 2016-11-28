Пресс-служба «Зенита»: Никакой драки не было и быть не могло

Руководитель пресс-службы «Зенита» Дмитрий Циммерман опроверг информацию о драке Артема Дзюбы с Юрием Лодыгиным после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 15-го тура чемпионата России.

«Это невесть откуда взявшиеся слухи, не имеющие под собой никакого основания. Подобные вбросы уже случались. Печально, что солидные издания пользуются ложными сплетнями из сомнительных источников. Никакой драки не было и быть не могло», - сказал Циммерман.

Напомним, на гол Артема Дзюбы на 86-й минуте, футболисты «Краснодара» Марат Измайлов и Торнике Окриашвиле ответили двумя забитыми мячами в компенсируемое время.

Команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в таблице, имея в активе 31 очко, а подопечные Игоря Шалимова с 27-ю очками расположились строчкой ниже.