КХЛ. ЦСКА сыграет с московским «Динамо», а «Югра» примет «Куньлунь» и другие матчи
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.
КХЛ
Регулярный чемпионат
28 ноября
Матч
Место и дата
28 ноября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 ноября 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 ноября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 ноября 21:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция
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