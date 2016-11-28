ЦСКА – Динамо (Москва). Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
В понедельник, 28 ноября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА примет столичное «Динамо».
Встреча пройдет в ледовом дворе спорта ЦСКА и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, армейцы с 25-ю победами в 36 матчах занимают второе место в Западной конференции, имея в активе 78 очков, а «Динамо» там же расположились на девятой строчке с 51 очком, взяв вверх в 18 встречах из 34-х.
Отметим, команды уже встречались в этом сезоне. Тогда победу в серии послематчевых бросков одержали подопечные Дмитрия Квартального (5:4Б).
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28 ноября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
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