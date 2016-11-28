Моуринью отказался общаться с прессой после ничьи с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался выходить к журналистам после матча с «Вест Хэмом» (1:1).

На второй минуте «молотобойцев» вывел вперед Диафра Сахо. На 21-й минуте сравнял результат Златан Ибрагимович.

Стоит отметить, арбитр встречи Джонатан Мосс удалил «особенного» из технической зоны, после того как португалец от злости пнул бутылку с водой, стоявшую у кромки поля.

«Манчестер Юнайтед» набрал 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, а у «Вест Хэма» 12 очков и 16-я строчка.