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Видео дня: Моуринью пнул бутылку с водой, за что был удален

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Видео дня: Моуринью пнул бутылку с водой, за что был удален
Источник: Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью во время матча с «Вест Хэмом» (1:1) от злости пнул бутылку с водой, за что арбитр встречи Джонатан Мосс удалил португальца из технической зоны.

«Особенный» не сдержал эмоции, после того как судья показал желтую карточку Полю Погба за симуляцию.

Стоит отметить, что год назад Мосс также удалил Моуринью во время матча «Челси» - «Вест Хэм».

Добавим, что после матча главный тренер «красных дьяволов» отказался общаться с прессой и не явился на послематчевую пресс-конференцию. 

Напомним, на второй минуте «молотобойцев» вывел вперед Диафра Сахо. На 21-й минуте сравнял результат Златан Ибрагимович. «Манчестер Юнайтед» набрал 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, а у «Вест Хэма» 12 очков и 16-я строчка.

Матч

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм - 1:1 (1:1)

Голы

Сахо 2 (0:1). Ибрагимович 21 (1:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Рохо, Джонс, Погба, Эррера, Валенсия, Лингард (Феллайни, 85), Мата (Мхитарян, 65), Рэшфорд (Руни, 65), Ибрагимович

Вест Хэм: Рэндольф, Крессуэлл, Огбонна, Коллинс, Пайе (Фегули, 90), Ноубл, Обьянг, Антонио, Куяте, Лансини (Айю, 74), Сахо (Флетчер, 66)

Предупреждения:

Погба, 27; Феллайни, 88; Валенсия, 90 - Крессуэлл, 90

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

27 ноября 19:30, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

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