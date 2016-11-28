Видео дня: Моуринью пнул бутылку с водой, за что был удален

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью во время матча с «Вест Хэмом» (1:1) от злости пнул бутылку с водой, за что арбитр встречи Джонатан Мосс удалил португальца из технической зоны.

«Особенный» не сдержал эмоции, после того как судья показал желтую карточку Полю Погба за симуляцию.

Стоит отметить, что год назад Мосс также удалил Моуринью во время матча «Челси» - «Вест Хэм».

Добавим, что после матча главный тренер «красных дьяволов» отказался общаться с прессой и не явился на послематчевую пресс-конференцию.

Напомним, на второй минуте «молотобойцев» вывел вперед Диафра Сахо. На 21-й минуте сравнял результат Златан Ибрагимович. «Манчестер Юнайтед» набрал 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, а у «Вест Хэма» 12 очков и 16-я строчка.