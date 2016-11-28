Видео дня: Моуринью пнул бутылку с водой, за что был удален
Главный тренер «Манчестер
Юнайтед» Жозе Моуринью во время матча с «Вест Хэмом» (1:1) от злости пнул бутылку с
водой, за что арбитр встречи Джонатан Мосс удалил португальца из технической
зоны.
«Особенный» не сдержал эмоции, после того как судья показал желтую карточку Полю Погба за симуляцию.
Por esto botaron a #Mourinho en partido #manutd vs #westham ...era pa tanto?? pic.twitter.com/cGFjDcLmkF
— NoticieroDeportivo (@NDEPORTIVO) 27 ноября 2016 г.
Стоит отметить, что год назад Мосс также удалил Моуринью во время матча «Челси» - «Вест Хэм».
Добавим, что после матча главный тренер «красных дьяволов» отказался общаться с прессой и не явился на послематчевую пресс-конференцию.
Напомним, на второй минуте «молотобойцев» вывел вперед Диафра Сахо. На 21-й минуте сравнял результат Златан Ибрагимович. «Манчестер Юнайтед» набрал 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, а у «Вест Хэма» 12 очков и 16-я строчка.
Матч
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм - 1:1 (1:1)
Голы
Сахо 2 (0:1). Ибрагимович 21 (1:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Рохо, Джонс, Погба, Эррера, Валенсия, Лингард (Феллайни, 85), Мата (Мхитарян, 65), Рэшфорд (Руни, 65), Ибрагимович
Вест Хэм: Рэндольф, Крессуэлл, Огбонна, Коллинс, Пайе (Фегули, 90), Ноубл, Обьянг, Антонио, Куяте, Лансини (Айю, 74), Сахо (Флетчер, 66)
Предупреждения:
Погба, 27; Феллайни, 88; Валенсия, 90 - Крессуэлл, 90
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
27 ноября 19:30, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция