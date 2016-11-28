Валерий Белов: Игра была равная, но мы, к сожалению, проиграли
Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал
поражение своей команды от «Трактора» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Трактор» с победой. Если
коротко, то проиграли игру в неравных составах. Пропустили, у нас были шансы в
большинстве, но слабо сыграли. Поэтому и проиграна игра. В целом, как мне
кажется, игра была равная, но мы, к сожалению, проиграли», - сказал Белов.
Напомним, у хозяев льда отличились Дерек Рой, Александр Черников и Алексей Кручинин, у гостей дубль в активе Максима Афиногенова. Челябинцы занимают пятое место в Восточной конференции, подмосковный клуб идет восьмым на Западе.
Матч
Трактор - Витязь - 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)
Голы:
Рой 23:55 (1:0 - бол.). Черников (Пестунов, Климонтов), 25:43 (2:0). Афиногенов (Романов, Никулин), 27:20 (2:1). Афиногенов (Макеев, Никулин), 30:17 (2:2). Кручинин (Пестунов), 32:12 (3:2 - бол.).
Место и дата
27 ноября 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция