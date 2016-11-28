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Клаудио Раньери: Мы начинаем думать о борьбе за выживание

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери заявил, что начинает думать о борьбе за выживание.

«Мы начинаем думать о борьбе за выживание, в которой каждое очко для нас на вес золота», - сказал Раньери.

Напомним, действующий чемпион Англии в 13 матчах набрал 13 очков и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.

Матч

Лестер Сити - Мидлсбро - 2:2 (1:1)

Голы

Негредо 13 (0:1). Марез 34 (1:1 - пен.). Негредо 71 (1:2). Слимани 90 (2:2 - пен.).

Состав

Лестер Сити: Цилер, Хут, Амарти, Симпсон, Фукс, Морган, Олбрайтон, Марез (Муса, 68), Кинг, Варди (Слимани, 65), Окадзаки (Грэй, 76)

Мидлсбро: Вальдес, Барраган, Гибсон, Фабио, Клейтон, Рамирес (Фишер, 88), Чемберс, де Рон, Форшоу, Негредо, Траоре (Стуани, 79)

Предупреждения:

Олбрайтон, 29; Фукс, 37; Амарти, 51; Варди, 65 - Чемберс, 31; Негредо, 34; Вальдес, 90

Судья:

Ли Мэйсон (Англия)

Место и дата

26 ноября 18:00, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция

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