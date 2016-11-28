Клаудио Раньери: Мы начинаем думать о борьбе за выживание

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери заявил, что начинает думать о борьбе за выживание.

«Мы начинаем думать о борьбе за выживание, в которой каждое очко для нас на вес золота», - сказал Раньери.



Напомним, действующий чемпион Англии в 13 матчах набрал 13 очков и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.