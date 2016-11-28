«Филадельфия» обыграла «Калгари», Любимов набрал два очка
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на
домашнем льду обыграла «Калгари Флэймз» со счетом 5:3.
В составе победителей голами отличились Михаэль Раффль, Якуб
Ворачек, Крис Симмондс и Роман Любимов, у гостей шайбы забросили Ти Джей Броди,
Мэтью Ткачук и Алекс Чиассон.
Стоит отметить, что российский нападающий хозяев льда Роман
Любимов, помимо заброшенной шайбы отметился результативно передачей.
После этого матча обе команды расположились на 11-й строчке,
только «Филадельфия» с 23 очками в Восточной конференции, а «Калгари» с 21-м
очком на Западе.
В следующем туре команда из США 30 ноября примет «Бостон», а канадцы днем ранее на выезде сыграют с «Айлендерс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Филадельфия - Калгари - 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)
Голы:
Броди (Баклунд, Беннетт), 7:42 (0:1). Раффль (Ворачек, Макдональд), 17:42 (1:1). Ворачек (Симмондс, Жиру), 20:52 (2:1). Вандевельде (Любимов), 27:20 (3:1). Симмондс (Казинс, Казинс), 27:44 (4:1). Ткачук (Джиордано, Хэмилтон), 48:05 (4:2). Любимов (Дель Зотто, Вандевельде), 49:55 (5:2). Чиассон (Броди, Хэмилтон), 58:10 (5:3).
Место и дата
28 ноября 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция