«Филадельфия» обыграла «Калгари», Любимов набрал два очка

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду обыграла «Калгари Флэймз» со счетом 5:3.

В составе победителей голами отличились Михаэль Раффль, Якуб Ворачек, Крис Симмондс и Роман Любимов, у гостей шайбы забросили Ти Джей Броди, Мэтью Ткачук и Алекс Чиассон.

Стоит отметить, что российский нападающий хозяев льда Роман Любимов, помимо заброшенной шайбы отметился результативно передачей.

После этого матча обе команды расположились на 11-й строчке, только «Филадельфия» с 23 очками в Восточной конференции, а «Калгари» с 21-м очком на Западе.

В следующем туре команда из США 30 ноября примет «Бостон», а канадцы днем ранее на выезде сыграют с «Айлендерс».

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