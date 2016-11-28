Себастьян Феттель: Последние несколько кругов вышли напряженными
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги
заключительной гонки сезона, в которой немец финишировал третьим.
«Последние несколько кругов вышли напряженными. Я раздумывал, а почему бы
не обогнать их обоих, ведь Льюис впереди явно ехал недостаточно быстро.
Я попробовал атаковать в конце второй прямой, но Нико хорошо защищался. Мне
не хотелось наделать глупостей, Льюис тоже был совсем рядом, и в случае
необдуманной атаки на Нико я мог столкнуться с ним. Если бы его отрыв был побольше,
я бы, пожалуй, попробовал», - цитирует Феттеля Motorsport.com.
Напомним, победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон, а его партнер по команде
Ник Росберг, пришедший к финишу вторым, стал чемпионом «Формулы-1».
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