Фелипе Масса: Его отец был чемпионом, а теперь и Нико стал чемпионом

Пилот «Уильямс» Фелипе Масса поздравил с чемпионством гонщика «Мерседеса» Нико Росберга.

«Это символическая история. Его отец был чемпионом, а теперь и Нико стал чемпионом. Я поздравляю его с этим достижением», - сказал Масса.

Напомним, победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон, а его партнер по команде Ник Росберг, пришедший к финишу вторым, стал чемпионом «Формулы-1». Сам бразилец пришел к финишу девятым.