Фелипе Масса: Его отец был чемпионом, а теперь и Нико стал чемпионом
Пилот «Уильямс» Фелипе Масса поздравил с
чемпионством гонщика «Мерседеса» Нико Росберга.
«Это символическая история. Его отец был чемпионом, а
теперь и Нико стал чемпионом. Я поздравляю его с этим достижением», - сказал
Масса.
Напомним, победу в гонке
одержал Льюис Хэмилтон, а его партнер по команде Ник Росберг, пришедший к
финишу вторым, стал чемпионом «Формулы-1». Сам бразилец пришел к финишу
девятым.
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