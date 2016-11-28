Кеке Росберг: Последние три года Нико находился под огромным давлением

Чемпион «Формулы-1» 1982 года, отец Нико Росберга Кеке поделился впечатлениями от победы сына в нынешнем сезоне «королевских гонок».

«Я не знаю, как он это делает, но это замечательно. Я восхищаюсь его психологической устойчивостью. Не знаю, как у других, но Нико, похоже, умеет это на 110%, и это не имеет никакого отношения к обычным навыкам гонщика «Формулы-1». Последние три года он находился под огромным давлением, потому что, когда борешься за победу каждый уик-энд, и за чемпионат каждый год, любой сход становится для тебя сильным ударом», - сказал Росберг старший.

Напомним, победу в заключительной гонке сезона одержал Льюис Хэмилтон, а его партнер по команде Нико Росберг, пришедший к финишу вторым, стал чемпионом «Формулы-1».