«Лейкерс» обыграл «Атланту», Мозгов набрал пять очков
В матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» дома обыграл «Атланту» со счетом 109:94 (21:32, 35:16, 28:29, 25:17).
Самым результативным
игроком встречи стал игрок хозяев Лу Уильямс, у которого 21 очко.
Его партнер по команде, российский центровой Тимофей Мозгов провел на площадке 20 минут и за это время набрал пять очков и совершил пять подборов, две передачи и один фол.
После этого матча «Атланта» занимает четвертое месте в Восточной конференции, а команда из Лос-Анджелеса расположилась на восьмой строчке на Западе.
В следующем туре «Лейкерс» 30 ноября примет «Нью-Орлеан», а «Атланта» днем ранее на выезде сыграет с «Голден Стэйт».
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Место и дата
28 ноября 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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