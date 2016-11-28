«Лейкерс» обыграл «Атланту», Мозгов набрал пять очков

В матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» дома обыграл «Атланту» со счетом 109:94 (21:32, 35:16, 28:29, 25:17).

Самым результативным игроком встречи стал игрок хозяев Лу Уильямс, у которого 21 очко.

Его партнер по команде, российский центровой Тимофей Мозгов провел на площадке 20 минут и за это время набрал пять очков и совершил пять подборов, две передачи и один фол.

После этого матча «Атланта» занимает четвертое месте в Восточной конференции, а команда из Лос-Анджелеса расположилась на восьмой строчке на Западе.

В следующем туре «Лейкерс» 30 ноября примет «Нью-Орлеан», а «Атланта» днем ранее на выезде сыграет с «Голден Стэйт».

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