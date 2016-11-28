«Спартак» рассчитывает сократить зарплату Боккетти до 1,5 млн евро

Московский «Спартак» ведет переговоры с итальянским защитником Сальваторе Боккетти по поводу продления контракта.

Действующий договор 29-летнего футболиста с клубом истекает уже в конце нынешнего сезона. Стороны надеются прийти к соглашению до Нового года. Несмотря на заинтересованность обеих сторон в продолжении сотрудничества, переговорный процесс затягивается из-за разногласий между игроком и руководством клуба по поводу финансовых условий сделки, сообщают «Известия».

Красно-белые рассчитывают существенно сэкономить на зарплате Боккетти, который на сегодня является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Сначала руководство «Спартака» предложило футболисту сократить свои финансовые запросы до суммы в размере от 1,8-2 млн евро, однако игрок не спешил ставить подпись под договором. По информации издания, недавно представители клуба снизили размер первоначального предложения до 1,5 млн евро за сезон и заявили о готовности включить в новый контракт систему премиальных за личные достижения.

- Переговоры Боккетти со «Спартаком» длятся уже практически месяц, - рассказал «Известиям» осведомленный источник в московском клубе. - Это довольно долгое время, если учесть, что обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. Дело в том, что футболист очень не хочет терять в зарплате и свое нежелание мотивирует тем, что к его персоне проявляют интерес несколько клубов из Турции. Намерение Боккетти торговаться, шантажируя клуб возможным уходом, очень не понравилось Массимо Каррере, который решил незамедлительно включиться в переговоры. Между тренером и футболистом состоялась беседа, в ходе которой Каррера в довольно жесткой форме высказался насчет поведения игрока и рекомендовал ему побыстрее принять решение относительно своего будущего. А также отметил, что если Боккетти не готов принимать условия клуба, то ему следует заняться поиском новой команды уже в период зимнего трансферного окна. При этом Каррера выразил заинтересованность в том, чтобы Боккетти остался в «Спартаке».

В текущем сезоне итальянский защитник принял участие в 11 матчах команды в российской премьер-лиге. Всего футболист за «Спартак» провел 72 матча в различных турнирах и забил четыре мяча.